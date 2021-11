Rodrigo Drable discute instalação de novas lâmpadas de led em Barra Mansa

Matéria publicada em 30 de novembro de 2021, 18:18 horas

Durante reunião, também foram definidos locais que estão recebendo intervenções e que serão vistoriados pelo prefeito nesta quarta-feira

Barra Mansa – Na manhã desta terça-feira, 30, o prefeito Rodrigo Drable se reuniu com secretários municipais para traçar planos com relação à manutenção e planejamento urbano da cidade. Durante o encontro estiveram presentes o secretário de Manutenção Urbana, José Luiz Vanelli, o Leiteiro; o secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, entre outros representantes do governo.

Uma das pautas da reunião foi com relação à instalação do novo lote de lâmpadas de led adquiridas pelo município para substituição de luminárias já existentes. “Nós estamos ajustando a instalação de mais um lote de luminárias de led, adquiridas pelo município. Além disso, definimos que amanhã (quarta-feira) visitaremos 13 pontos que estão recebendo intervenções da Secretaria de Manutenção Urbana”, afirmou o prefeito Rodrigo Drable.

De acordo com o secretário de Manutenção Urbana, o novo lote de lâmpadas em breve estará instalado nas ruas da cidade. “Estamos montando um cronograma para definir quais os bairros serão beneficiados. Definido isto, iniciaremos as substituições. Nossa expectativa é de que as equipes iniciem as trocas agora na primeira quinzena de dezembro”, informou Leiteiro.

Outro item na pauta desta terça-feira foi com relação à quadra poliesportiva no Loteamento Village, no bairro Colônia Santo Antônio. “Nosso secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, anunciou que em janeiro será feita a licitação para a quadra do Village, no bairro Colônia”, contou Rodrigo.

Segundo Eros dos Santos, a obra contará com reforma, urbanização e intervenções para acessibilidade. “Essa obra é muito esperada pela população do Village. A quadra será reformada, urbanizada e seguirá toda a questão da acessibilidade, que hoje é muito cobrada. Nós vamos atender todas as reivindicações dos moradores. Esse é mais um sonho da comunidade que será concluído pelo prefeito Rodrigo Drable”, destacou Eros.