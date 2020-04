Rodrigo Drable discute reabertura de templos religiosos

Matéria publicada em 30 de abril de 2020, 17:59 horas

Barra Mansa – O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, se reuniu com lideranças religiosas para debater futuras medidas e ações visando a reabertura segura dos templos. O primeiro encontro aconteceu na tarde de quarta-feira (29), com os pastores do município, na Associação Comercial Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa (ACIAP-BM). Já na manhã desta quinta-feira (30), o chefe do Executivo recebeu em seu gabinete os padres católicos.

O prefeito Rodrigo Drable explicou o porquê das igrejas e templos não terem retomado as atividades, assim como já aconteceu com o comércio. “O Ministério Público foi categórico em não permitir por enquanto a liberação. Existe uma ação judicial para manter as igrejas fechadas, que eu, particularmente, discordo disso, desde que hajam regras sanitárias rigorosas. O povo precisa de assistência espiritual. A ausência do funcionamento das igrejas gera um transtorno emocional e psicológico em muitas pessoas. Havendo a adoção de um protocolo rigoroso, eu vejo como necessário voltarmos o funcionamento das igrejas”, pontuou.

Drable explicou como será o protocolo para a reabertura. “O regramento para as igrejas funcionarem será com 30% de capacidade máxima. As pessoas serão higienizadas, não será permitido o uso do ar condicionado, mantendo a ventilação natural, além do controle rigoroso e utilização de máscara”, enfatizou.

O padre da Igreja do bairro de Saudade, Alexandre Barbosa, agradeceu o trabalho feito pela prefeitura em relação a saúde e cuidado da população. “Nossa prioridade é a vida humana. Agradecemos muito ao empenho da prefeitura, que tem desempenhado um sério trabalho. Estamos rezando para que em breve possamos voltar as nossas atividades, com toda segurança que é necessário”.

A vice-prefeita Fátima Lima, que também é pástora, aponta que as igrejas estão prontas para voltar as atividades de forma segura. “Eu, como pastora e vice-prefeita, penso que a flexibilização, neste momento, pode acontecer, porque nós cumprimos todas as medidas necessárias para que isso pudesse acontecer. Não há o porquê não flexibilizarmos para que as igrejas possam abrir seus templos. Seguindo todo o protocolo que nós já temos, todas as orientações do Ministério da Saúde, fazermos os nossos cultos”, concluiu.