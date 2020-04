Rodrigo Drable diz que pode flexibilizar comércio

Matéria publicada em 27 de abril de 2020, 19:24 horas

Prefeito argumenta que decisão judicial impedindo flexibilização se refere a decreto cuja validade vai até o dia 27 de abril

Barra Mansa – Ao fim de uma transmissão ao vivo na noite deste domingo (26), o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, disse que vai reabrir parcial e gradualmente o comércio a partir do dia 28. Ele afirmou que respeita a decisão judicial que recebeu na semana passada, para que não flexibilizasse as medidas de restrição do convívio social, mas lembrou que o decreto a que essa liminar se refere tem validade até o dia 27.

A liminar foi emitida na última quinta-feira (23), e Drable afirmou, naquele dia, que iria discutir com a Procuradoria do Município os efeitos da decisão.

O prefeito disse ainda que uma ordem judicial não pode impor a ele que emita um decreto, e portanto não vai prorrogar as medidas.

Ele disse ainda que quer fazer uma liberação gradual, incluindo os horários escalonados previstos no decreto que ele mencionou na semana passada.

– Se houver aumento de casos, suspenderei imediatamente a flexibilização. Mas é preciso ver que Barra Mansa depende do comércio. Não tem grandes indústrias. E esse comércio está à beira do colapso – disse.

O prefeito afirmou ainda que espera que “todos vejam que estou fazendo o que devia ser feito”, e lembrou que o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que a questão das restrições ao convívio social é atribuição de governadopres e prefeitos.