Rodrigo Drable diz que taxa de iluminação é exigência do TCE

Matéria publicada em 13 de maio de 2021, 17:35 horas

Barra Mansa – O prefeito Rodrigo Drable informou ao DIÁRIO DO VALE que a taxa de iluminação que foi aprovada nesta quinta (13) pela Câmara Municipal é uma exigência do Tribunal de Contas do Estado do Rio (TCE-RJ). Segundo ele, o município é o último da região a implantar a cobrança, e essa demora, inclusive, teria causado problemas ao município.

“Barra Mansa é a última cidade que não tem a taxa de iluminação, mas estamos respondendo por isso. Situação muito delicada”, disse Drable.

Imóveis residenciais rurais e aqueles em que moram pessoas inscritas no CadÚnico serão isentos da taxa. Para residências e estabelecimentos comerciais, serão 4% de taxa sobre o valor da conta de energia., Para indústrias, que têm consumo bem mais elevado, o percentual será de 0,8%.

O prefeito afirmou que a contribuição terá o valor mais baixo da região: “A contribuição a ser aprovada será a menor da região inteira. Dessa maneira cumpriremos a determinação de criar, mas sem apertar ninguém”, conclui Drable.