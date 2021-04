Rodrigo Drable e  Antonio Furtado acompanham ações em Barra Mansa

Matéria publicada em 16 de abril de 2021, 20:10 horas

Barra Mansa – Na manhã desta sexta-feira (16), o prefeito Rodrigo Drable e o deputado federal Delegado Antonio Furtado percorreram diversos pontos da cidade, a fim de acompanharem de perto obras e serviços importantes para o município. As visitas começaram pelo drive-thru de vacinação, que tem acontecido de segunda a sábado, no Parque da Cidade, e desta vez imunizou homens de 62 anos com a primeira dose, e mulheres de 71 com a segunda.

A visita seguiu para a Oficina Profissionalizante Professora Didi Coutinho, que também fica localiza no Parque da Cidade e pertence ao Cemae (Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado). O espaço oferece aulas de artesanato, costura, cozinha, marcenaria e papel e reciclagem para alunos com deficiência intelectual com mais de 17 anos.

Drable e Furtado seguiram para o bairro Ano Bom, onde acontece a finalização do asfaltamento da Rua São Jorge, uma obra realizada com recursos de economia do município. Os serviços já realizados no local foram a retirada da pavimentação, preparo do solo, revestimento asfáltico, além de melhorias no sistema de drenagem de águas pluviais. Também estiveram presentes nesta visita o presidente da Câmara Municipal, Luiz Furlani, e o vereador Deco.

O prefeito falou sobre as ações visitadas com o deputado federal. “Receber o Delegado Antonio Furtado aqui é sempre uma honra, porque ele tem se esforçado para trazer benefícios para região. Ele teve a oportunidade de conferir o trabalho no drive da vacinação, a oficina do Cemae e também o asfaltamento da Rua São Jorge, que é um anseio antigo da população e que agora conseguimos realizar”, comemorou Drable.

O Delegado Antonio Furtado demonstrou satisfação sobre os serviços realizados na cidade. “É sempre bom vir a Barra Mansa, uma cidade muito bem administrada onde a gente nota que o serviço público é prestado com excelência. No drive da vacinação eu pude ver a satisfação das pessoas. Barra Mansa dá uma aula de como atuar, especialmente na pandemia. A Oficina Profissionalizante Professora Didi Coutinho é muito bem administrada com trabalhos muito interessantes. No Ano Bom vimos o benefício que traz uma obra impactante como essa”, concluiu.