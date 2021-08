Matéria publicada em 6 de agosto de 2021, 17:05 horas

Barra Mansa – A prefeitura de Barra Mansa promoveu um encontro na manhã desta sexta-feira, 06, no Parque Natural Municipal de Saudade, com o conselho de pastores do município. O objetivo, além de promover uma celebração evangélica, foi de esclarecer o novo decreto em relação ao combate a proliferação do coronavírus e a capacidade nas igrejas.

O prefeito Rodrigo Drable participou da reunião e esclareceu o decreto. “A partir de hoje, já podemos assegurar o número de ocupação de 70% nos templos religiosos, e nossa meta é trabalhar junto com a equipe da Saúde para que logo possamos ter 100 % livres para o público”.

O chefe do Executivo ainda reforçou o compromisso e agradeceu a equipe da Saúde. “Estamos trabalhando com uma equipe bastante competente, para que possamos vacinar toda a população e voltarmos a gerar mais empregos para nossa cidade.”

A vice-prefeita Fátima Lima, que também é pastora, considerou a reunião de grande valia. “Foi importante a reunião com os líderes das igrejas evangélicas para conversarmos sobre o último decreto municipal, no que se refere aos protocolos sanitários e distanciamento social. Existe a necessidade de continuarmos atentos e mantermos o alerta com relação às prevenções nos nossos cultos, como a higienização das mãos, o uso de máscaras, distanciamento e respeitando a capacidade de 70% para não haver aglomeração. Todos entendem que a responsabilidade é de cada um e de todos”, revelou.

O encontro foi ministrado pela pastora e vereadora Luciana Alves, que ressaltou a importância da união da classe. “Entendemos que a Igreja é essencial para a vida do ser humano. Nós queremos hoje compartilhar nossas vitórias em meio a esse momento horrível que estamos passando. A nossa preocupação sempre foi para prevenir essa doença que tem tirado tantas vidas no nosso Brasil. Estamos aqui com a preocupação de salvar vidas”, revelou.

Participaram da celebração a primeira dama do município, Regina Borges Costa, o deputado federal Delegado Antonio Furtado, o deputado estadual Marcelo Cabeleireiro, os ex-deputados Deley de Oliveira e Ademir Melo, além de vereadores, secretários, representantes de classe e religiosas.