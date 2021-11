Rodrigo Drable empossa nova diretora médica do Hospital da Mulher

Matéria publicada em 16 de novembro de 2021, 20:15 horas

Barra Mansa – O prefeito Rodrigo Drable empossou, na manhã desta terça-feira, dia 16, a nova diretora médica do Hospital da Mulher, a médica Andressa Blumer Medeiros. A cerimônia, que aconteceu na própria unidade de saúde, contou com a presença do secretário de Saúde, Dr. Sergio Gomes; da médica Mariana Gonçalves Xavier, que está deixando a diretoria técnica; a diretora geral, Fernanda Chiesse; e demais funcionários da unidade.

“A Dr. Mariana cumpriu a sua missão, ao longo desse período ela correspondeu à expectativa de aumentar a humanização e junto com a direção geral da Fernanda conseguiu melhorar a estrutura, é óbvio que é um serviço constante. Agora com a renovação da diretoria, a dr. Andressa vem trazer um novo ar para essa gestão, com o compromisso de manter a qualidade e o ritmo de avanço”, disse o prefeito Rodrigo Drable.

O secretário de Saúde, Sérgio Gomes, agradeceu o trabalho realizado pela dr. Mariana e celebrou a chegada da nova diretora técnica.

“Mariana é uma ótima profissional e estava conosco há bastante tempo, por questões pessoais ela me disse que precisava reduzir o ritmo de trabalho e foi quando nós convidamos a Andressa, que está chegando cheia de gás e vontade. Nós já estamos com a rede cegonha praticamente concluída aqui no Hospital e agora queremos dar continuidade aos nossos planos, que é instituir a unidade como ‘hospital amigo da criança’. A Andressa chega pra agregar, é conhecedora dos protocolos e das portarias do Ministério da Saúde. Temos tudo para realizar nosso sonho e levar o hospital, que já é sucesso, em para um patamar ainda acima”, destacou.

Durante a cerimônia a agora ex-diretora aproveitou a oportunidade para falar da experiência e agradecer o período que esteve à frente da diretoria técnica.

“Eu gostaria de agradecer a confiança do prefeito Rodrigo e do dr. Sérgio, aqui eu aprendi muito. Triste por estar saindo, mas muito feliz e a sensação de dever cumprido. Acertei, errei, fiz grandes amizades e valeu muito essa experiência. Quero agradecer a cada um daqui que me ajudou, desde a Fernanda, que é a diretora geral, até ao pessoal da faxina. Sempre fui muito respeitada, atenderam aos meus pedidos, me ajudaram e apoiaram em todo o tempo. O que eu pude fazer, sei que foi feito, mas ainda tem muita coisa. Ela vai dar continuidade ao trabalho, que é muito difícil, mas ao mesmo tempo muito gratificante”, afirmou a médica Mariana Gonçalves Xavier.

Andressa elogiou o trabalho realizado pela gestão anterior e falou do desafio de manter e melhorar o atendimento realizado.

“Aqui eu só estou pra agregar, tentar fazer o melhor trabalho possível. Estou muito feliz pelo convite e pela confiança do prefeito, só tenho a agradecer a Dr. Mariana por ter deixado um trabalho tão bonito e a colaboração de todos os funcionários é visível”, disse.

Após a cerimônia de posse, os trabalhos de transição iniciaram e a diretora geral, Fernanda Chiesse, falou sobre a expectativa para o novo ciclo.

“Espero que Andressa consiga manter o padrão que estamos colocando no hospital. Ela é uma pessoa muito capacitada e creio que vai dar tudo certo”, afirmou.