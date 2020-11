Rodrigo Drable encerra campanha de rua com caminhada no Centro

Matéria publicada em 14 de novembro de 2020, 18:39 horas

Barra Mansa – Neste sábado, 14, uma caminhada encerrou as ações de rua da campanha do candidato à reeleição à prefeitura de Barra Mansa, Rodrigo Drable e de sua vice, Fátima Lima. Apoiadores acompanharam o evento, que teve como ponto de concentração o bairro Jardim Boa Vista e terminou na Praça da Liberdade, no Centro.

A vice-prefeita e candidata à reeleição, Fátima Lima, fez um balanço da campanha que percorreu todas as regiões do município durante os últimos 45 dias. “Encerramos a campanha com ‘chave de ouro’. Uma campanha limpa e memorável, onde as pessoas vieram nos acompanhar de coração aberto. E amanhã, eu tenho certeza que nossos apoiadores vão multiplicar os votos, que as famílias de Barra Mansa vão votar em pessoas que se preocupam com a família. Barra Mansa não pode parar, tem que avançar”, declarou Fátima Lima.

Para João Victor da Silva, morador do bairro Santa Clara e assistente de logística, Rodrigo Drable deve ser reeleito, principalmente, por dar andamento nas obras do pátio de manobras. “Os últimos prefeitos não fizeram o que ele está fazendo pela gente, como as obras do pátio de manobras, que começaram a andar com o conjunto habitacional que ele construiu para as famílias que moram próximas à passagem do trem. No meu bairro, pra mim, a melhor obra foi o campo de futebol society. Na pandemia, principalmente, muitas pessoas utilizaram a área para fazer atividades físicas ao ar livre”, afirmou João Victor.

No encerramento da caminhada, na Praça da Liberdade, o prefeito agradeceu o apoio da população durante toda a campanha. “Fizemos uma campanha limpa, uma campanha de prestação de contas e de propostas, e é assim que tem que ser. Amanhã nós teremos o resultado nas urnas que mostra o que o nosso povo sente em relação ao nosso trabalho. Para mim, é isso que vale: é o que as pessoas pensam em relação ao quanto nós nos dedicamos nos últimos três anos e onze meses. E mais uma vez eu agradeço a toda a nossa equipe que deu o seu melhor o tempo todo”, afirmou o candidato à reeleição, Rodrigo Drable.