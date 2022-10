Rodrigo Drable entrega certificados a ONGs contempladas em edital do Fuincria

Matéria publicada em 18 de outubro de 2022, 17:19 horas

Entidades receberão verbas para aplicarem em projetos voltados para a criança e adolescente

Barra Mansa – O prefeito Rodrigo Drable participou, nesta terça (18) da entrega de certificados às entidades contempladas no edital do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (Funcria). A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), selecionou as organizações com base em um Chamamento Público Específico para projetos voltados à promoção, proteção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes do município.

A solenidade aconteceu no Parque Natural de Saudade e contou com a participação do prefeito Rodrigo Drable; do secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Jota Chagas; do secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Bruno Paciello; do presidente da Fundação Cultura e membro do CMDCA, Marcelo Bravo; do presidente do CMDCA, Leonardo dos Santos Abreu Alves; gerente-geral Industrial da ArcelorMittal, Paulo Marcelo Rodrigues; analista de Relações Institucionais da MRS Logística S/A, Igor Gomes; demais membros do Conselho e representantes das instituições contempladas.

O prefeito Rodrigo Drable destacou o trabalho realizado pelas instituições: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), Instituto Universo Acreditar, Creche Menino Jesus, Associação Cultural ARTEMAGIA e Escola Doméstica Cecília Monteiro de Barros, que foram contempladas no edital.

“É uma alegria muito grande estarmos aqui, pois a implementação e a utilização dos recursos do Fundo para amparar entidades que realmente impactam a vida das nossas crianças é algo maravilhoso. São cinco entidades que são orgulho para a nossa cidade pela sua excelência, então nós estarmos podendo, através do Fundo, dar suporte às atividades realizadas é importantíssimo, pois serão cerca de duas mil crianças e adolescentes beneficiados. O próximo desafio agora será o Fundo do Idoso, que ainda possui uma série de barreiras a serem superadas”, disse Rodrigo Drable.

Políticas públicas

O presidente do CMDCA, Leonardo dos Santos Abreu Alves, ressaltou a importância do edital para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para as crianças e os adolescentes. “A distribuição desses recursos nos dá a oportunidade de investir no trabalho de instituições que prestam um trabalho relevante no nosso município”, disse, lembrando que após o período de inscrições, cinco projetos atenderam às especificações e foram selecionados para receber valores provenientes do Funcria, que somados ultrapassam os R$500 mil.

De acordo com o presidente da Fundação Cultura e membro do CMDCA, Marcelo Bravo, a verba do Funcria é proveniente de uma parceria público-privada. “Os recursos do Funcria são fruto da lei que oportuniza ao cidadão ou empresas a doarem 6% do valor a pagar de Imposto de Renda para os fundos municipais dos direitos da criança e do adolescente e do idoso. Neste último ciclo tivemos aportes da AcrelorMittal, Vivo e MRS Logística S/A”, explicou Bravo.

Formalização

O membro do CMDCA, Alexandre Martins Monteiro, acrescentou que a partir da entrega dos certificados aos contemplados, o próximo passo é a formalização do contrato. “Os recursos distribuídos entre as empresas deverão ser utilizados nos projetos apresentados pelas instituições através do edital. Após a entrega dos documentos e a assinatura do acordo, a previsão é de que os projetos estejam em ação no início de 2023”, salientou.

O gerente-geral industrial da ArcelorMittal, Paulo Marcelo Rodrigues, explicou o trabalho desenvolvido pela empresa para incentivar seus colaboradores a doar para o Funcria. “Pra nós é um orgulho e satisfação estar aqui hoje, o programa Cidadãos do Amanhã é uma parceria com a Fundação ArcelorMittal, que mobiliza empregados, familiares, clientes, fornecedores e pessoas da comunidade a destinarem parcela do Imposto de Renda aos Fundos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente em cada uma das cidades onde temos operações. Hoje estou aqui representando cada um dos 300 funcionários que contribuíram nesta campanha interna, destinando parte do seu imposto de renda que é retido na fonte para poder ajudar as instituições, e a ArcelorMittal que é grande de ações sociais no município de Barra Mansa”, disse Paulo Marcelo.

O presidente da Apae Barra Mansa, Luis Alberto Lopes Feijó, falou da importância de apoiadores como as empresas privadas e da Prefeitura para o desenvolvimento dos trabalhos na instituição. “Nós temos hoje uma estrutura, tanto do serviço social quanto de psicologia, que além de atender lá dentro da instituição, acompanha cada família para saber a real necessidade de cada uma delas, são cerca de 280 atendidas. Nossos recursos vêm de doações, dos trabalhos que desenvolvemos em festas com a barraca da pizza frita, de instituições e empresas, além é claro da Prefeitura de Barra Mansa, que é a nossa grande parceira”, concluiu o presidente.