Rodrigo Drable fala sobre as atividades escolares

Matéria publicada em 14 de junho de 2020, 11:30 horas

‘Ninguém vai colocar uma criança em risco. As nossas aulas voltarão quando for seguro’, afirma o prefeito

Barra Mansa – ‘Ninguém vai colocar uma criança em risco. As nossas aulas voltarão quando for seguro’. Com esta declaração o prefeito Rodrigo Drable resumiu sobre retomada das atividades escolares na rede municipal de Educação, paralisadas por conta da pandemia do Novo Coronavírus. O prefeito disse ainda que, apesar das aulas terem sido interrompidas, a Educação continua recebendo investimentos aplicados em melhorias nas unidades escolares. A medida visa garantir melhorias na qualidade dos prédios das unidades.

As ações se concentram em serviços de manutenção, troca de mobiliário, reforma na elétrica e a instalação de 16 novos laboratórios de ciências para a rede. De acordo com o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, um dos principais motivos pelo qual as aulas ainda não retornaram se dá a preservação da

segurança dos estudantes. “Ninguém vai colocar uma criança em risco. As nossas aulas voltarão quando for seguro”, expressou.

Sobre o ano letivo, Drable garantiu que ainda há tempo para ser cumprido. “Nós temos capacidade de retornar as aulas até final de julho ou agosto. Se isso acontecer, a gente consegue concluir esse ano. É muito importante

dimensionar isso para o ano que vem. Imaginem se acabar esse ano letivo, como é que nós faríamos ano que vem com essas crianças que não concluíram seus estudos, com as novas crianças. Seria uma aglomeração que nós não

teríamos a capacidade de administrar”, explicou o prefeito.

Aulas

Rodrigo Drable explicou o motivo pelo qual não foi implementado o Ensino a Distância (EAD) em Barra Mansa. “Grande maioria dos nossos alunos não tem computador, celular e internet em casa. Quando vou aos bairros, eu converso com mães e pais, e percebo que é uma preocupação deles de como garantir essa estrutura para as crianças”.

O prefeito ainda analisou outra situação. “Além disso, é fundamental, principalmente para as crianças mais novas, que tenham o acompanhamento dos pais. E nós sabemos que muitos não conseguiriam dar esse suporte por vários

motivos. Não seria justo, se considerarmos que a maioria não tem essa possibilidade, fazermos para poucos e alimentarmos ainda mais a desigualdade. A escola pública é o acesso democrático dos nossos jovens a

educação, a cultura, a formação”, explicou Drable.