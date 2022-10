Rodrigo Drable inaugura UBSF na Vila Maria e anuncia mais investimento

Matéria publicada em 28 de outubro de 2022, 16:04 horas

Prefeito de Barra Mansa entregou reforma e ampliação da unidade de saúde e parquinho para as crianças

Barra Mansa – Moradores do bairro Vila Maria comemoraram na noite desta quinta-feira, 27, a reforma, ampliação e modernização da Unidade Básica de Saúde da Família – UBSF Lenimar Rosa. O prefeito Rodrigo Drable, acompanhado da primeira-dama Regina Costa; da vice-prefeita Fátima Lima, secretários municipais; servidores e vereadores; esteve presente e também entregou um novo parquinho para as crianças, anexo ao local. Ele ainda anunciou que o bairro, em breve, receberá um moderno espaço kids e que ruas serão asfaltadas.

A UBSF da Vila Maria passou por melhoria e construção de novas salas, além de climatização do ambiente e acessibilidade nos banheiros. O investimento totaliza aproximadamente R$ 282.537,00. Na unidade serão oferecidos serviços como: atendimento clínico e odontológico; vacinação; curativos; coleta de exame preventivo; pré-natal; testes rápidos para a detecção de doenças e assistência de profissionais do Nasf (Núcleo de Apoio à Saúde da Família).

“Estamos dando condições dos atendimentos serem feitos com excelência, de que a equipe tenha condição de atender a população com muito mais carinho e conforto. Nos preocupamos que fique bom, bonito e que dure, como a gente faz com a casa da gente. Gostaria de agradecer e ressaltar a participação e importância de todos que se empenham diariamente em fazer Barra Mansa, melhor. Muitas pessoas estão envolvidas com este trabalho de excelência que realizamos aqui, muitos secretários, servidores, líderes comunitários…”, disse o prefeito, anunciando mais melhorias, em breve:

“Já está em processo de licitação o asfaltamento de praticamente todas as ruas da Vila Maria. Esse parquinho que inauguramos hoje aqui ficou bacana, mas vamos fazer um moderno ‘espaço kids’ para a criançada na Praça 13 de Maio também”.

Importância da Saúde

O secretário de Saúde, Dr. Sérgio Gomes, enfatizou a importância que a atual gestão tem dado para a reforma e construção de novas unidades de saúde.

“O nosso governo está sempre atento ao cumprimento das metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde e, quando atingimos os resultados, nós recebemos os repasses para a manutenção dos serviços e reformulação de toda rede. O atendimento ao Sistema Único de Saúde em nosso município é fruto de muito empenho de toda a equipe”, ressaltou o secretário.

Homenageada

Há 40 anos se dedicando a cuidar das pessoas doentes, Lenimar Rosa demonstrou felicidade e gratidão em ver seu nome no letreiro da nova UBSF da Vila Maria.

“Difícil falar o que estou sentindo, mas é uma felicidade muito grande. Uma felicidade imensa ser homenageada em vida e ver tantas pessoas aqui presentes que ficaram sabendo e também vieram me prestigiar. Desde 1982 trabalho cuidando das pessoas doentes e também preciso destacar o quanto meu marido e família me incentivaram e apoiaram. Agradeço ao Marquinho Pitombeira que sugeriu dar meu nome à unidade de saúde, a seu pai Joaquim Pitombeira, ao prefeito e vereadores que aprovaram essa ideia”, disse Lenimar.

Sonho em realidade

O vereador Marquinho Pitombeira, morador da Vila Maria, agradeceu ao prefeito, ao secretário Saúde e aos demais envolvidos na ampliação de modernização da UBSF.

“Esta reforma era sonhada por nossa comunidade. Quem frequentava o postinho sabe das dificuldades que enfrentávamos e, hoje, ver esses problemas solucionados é motivo de muita gratidão e felicidade para todos nós”, destacou o vereador.

Também moradora do bairro, há 54 anos, Maria Eugênia Pereira, espera ser atendida na nova UBSF. “Isso é muito bom para nós que precisamos do postinho. Sou atendida na outra unidade de saúde do bairro, mas me mudei para uma rua acima aqui da UBSF Lenimar Rosa (R. Olavo Marassi) e vi que ficou muito bonita. Quero ser atendida em breve”, concluiu.