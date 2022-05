Rodrigo Drable recebe André Lazaroni

Matéria publicada em 31 de maio de 2022, 17:11 horas

Encontro tratou de vários assuntos, como o pacote de grandes obras que serão realizadas no município com recursos do Governo do Estado

Barra Mansa – O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, recebeu na tarde desta terça-feira, 31, em seu gabinete, o deputado estadual André Lazaroni. Numa visita de cortesia, eles conversaram sobre a receptividade da população fluminense no período pós-covid-19 e as obras impactantes que estão sendo realizadas no município, além daquelas projetadas para serem iniciadas nos próximos meses. A visitação foi acompanhada pelo secretário municipal de Planejamento Urbano, Eros dos Santos; o coordenador do Procon, Felipe Goulart; o presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo; o vereador Pissula (Vicente de Paula Ferreira Júnior); o presidente do Partido Verde, Abílio Pedra; e assessores do parlamentar.

Drable pontuou a amizade com Lazaroni.

— Independente do momento eleitoral, o André sempre se colocou à disposição de Barra Mansa e especificamente hoje, está nos ajudando a resolver alguns problemas pontuais junto ao Governo do Estado”, destacou o prefeito.

André Lazaroni disse que a reunião com prefeito foi uma troca de experiências muito positiva.

— “Fica fácil auxiliar o prefeito Rodrigo Drable em suas demandas porque ele tem clareza sobre as situações que precisam ser resolvidas. Sua gestão administrativa tem feito uma grande diferença para a cidade, haja vista, as obras projetadas para serem realizadas em parceria com o Governo do Estado nos próximos meses. Estou à disposição de Barra Mansa e do prefeito Rodrigo Drable — ressaltou Lazaroni.

Em seu quarto mandato consecutivo na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, André Lazaroni cumpre agenda no município até a quarta-feira, 1º de junho. Nesta terça (31), à noite, ao lado do vereador Pissula, visita o Ginásio Poliesportivo da Vista Alegre, onde é realizado o Projeto Esporte Presente, com aulas de dança, vôlei, caminhada orientada e funcional. Na quarta, visita a nova sede do Partido Verde, quando confirma sua pré-candidatura a deputado federal para as eleições de outubro próximo.

Esporte Presente

Desenvolvido através de parceria entre a Fundação Ceperj (Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação dos Servidores Públicos do Rio de Janeiro) e a Suderj (Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro), o Projeto Esporte Presente foi implantado em Barra Mansa por intermédio do deputado estadual Marcelo Cabeleireiro junto ao governador do Rio, Cláudio Castro.