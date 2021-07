Rodrigo Drable recebe primeira dose da vacina contra Covid-19

Matéria publicada em 19 de julho de 2021, 18:15 horas

Prefeito foi vacinado durante ação para homens com 40 anos; nesta terça-feira serão atendidas pessoas com 39 anos

Barra Mansa – Na tarde desta segunda-feira (19), o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 durante ação para homens com 40 anos. O serviço, realizado em sistema drive-thru e no teatro do Parque da Cidade, também imunizou pessoas com segunda dose agendada, gestantes, puérperas e lactantes com filhos de até 24 meses de idade.

Rodrigo Drable foi acompanhado pelo deputado estadual Marcelo Cabeleireiro e foi atendido no drive-thru. O prefeito falou sobre a importância de respeitar o cronograma proposto pelo Plano Nacional de Imunização. “Chegou o meu dia também de tomar vacina. Eu esperei minha vez como todo mundo. Muita gente pergunta porque existem cidades em que a idade está mais baixa do que a de outras. É simples de entender. Quem segue protocolo, cumpre o que está preconizado e faz as prioridades, vai ter um alcance. As cidades todas receberam o mesmo percentual de vacinas, ou seja, se alguma chegou mais cedo a uma idade mais baixa é porque não cumpriu o protocolo ou porque não está fazendo todo o grupo preconizado. Barra Mansa está se esforçando para fazer o melhor possível dentro do que o Plano Nacional de Imunização determina”, destacou Drable, que foi imunizado com o antígeno AstraZeneca.

Vacinação desta terça-feira

Nesta terça-feira (20), a Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Saúde, irá realizar a primeira dose em pessoas com 39 anos, a repescagem para pessoas com mais de 55 anos e dará continuidade ao atendimento para gestantes, puérperas e lactantes com filhos de até 24 meses de idade.

A ação continua em sistema drive-thru e no teatro para quem for a pé, ambos no Parque da Cidade. Para agilizar o atendimento, o serviço será dividido em três horários, sendo das 08h às 12h para nascidos de janeiro a abril, das 12h às 16h de maio a agosto, e das 15h às 18h de setembro a dezembro.

É indispensável a apresentação de RG, CPF e comprovante de residência nominal atualizado ou declaração de posto de saúde.