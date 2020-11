Rodrigo Drable reúne cerca de 400 veículos e recebe apoio de Neto na Região Leste de Barra Mansa

Matéria publicada em 1 de novembro de 2020, 16:33 horas

Barra Mansa – A campanha do candidato à reeleição e atual prefeito de Barra Mansa contou com duas ações de rua neste sábado, 31. Pela manhã, Rodrigo Drable caminhou pelas ruas do Centro, ouvindo moradores, comerciantes e comerciários da região. À tarde, o candidato participou de uma carreata pela Região Leste, com concentração no bairro Barbará, reunindo cerca de 400 veículos.

A carreata realizada na Região Leste contou com a participação do candidato e ex-prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto e de centenas de apoiadores de Rodrigo Drable. Os carros percorreram as ruas da região onde a atual gestão da prefeitura implementou diversas melhorias como a reforma da policlínica do bairro Nove de Abril, com expansão do horário de

atendimento; inauguração da subprefeitura; instalação do conjunto habitacional do programa ‘Minha Casa, Minha Vida’ no bairro Paraíso de Cima; além de obras de asfaltamento, reformas de postos de saúde e praças, entre outros.

José Augusto Magio, morador do bairro Mangueira e um dos representantes da Associação de Moradores, fez questão de agradecer ao prefeito pessoalmente pelas ações realizadas pela prefeitura após as enchentes atingirem a região, causando deslizamentos de terra e desabamentos.

“O Rodrigo fez várias benfeitorias, entre elas, a principal foi o socorro que ele nos deu nas chuvas de abril do ano passado, retirando mais de 300 caminhões de terra de desabamento. Aquilo ali não teve preço. A rapidez com que ele nos atendeu: eram 10 horas da noite, debaixo de chuva e ele já estava aqui com as máquinas ajudando a limpar as ruas, no mesmo instante que fomos atingidos pela enchente. A reforma do posto de saúde e a conclusão das obras do campo de futebol sintético e da academia ao ar livre também estão de parabéns”, comentou José Augusto.

A vice-prefeita e candidata à reeleição, Fátima Lima, destacou a força do apoio dos moradores da Região Leste à candidatura. “Nossa carreata, ontem à tarde, foi muito boa, porque quase 400 carros representam a grande adesão à nossa campanha. Ficamos muito felizes porque, passando pelos bairros da Região Leste, nós podemos sentir as pessoas acenando para nós, demonstrando que estão com a gente. Espero que colhamos os bons frutos dessa carreata. Todo mundo que participou estava muito feliz e muito motivado”, disse Fátima Lima.

Encontro no Centro

A concentração realizada no Centro aconteceu na Rua Rio Branco, conhecida como Rua do Lazer, pela manhã. Na ocasião, o prefeito ouviu elogios de comerciantes e comerciários pelas medidas preventivas implementadas pela prefeitura, permitindo a reabertura do comércio de maneira segura durante a pandemia da Covid-19.

Marcelo Tavares, aposentado, morador da Rua Ary Parreiras, no Ano Bom, foi um dos presentes a destacar seu apoio à reeleição do prefeito Rodrigo Drable. “O prefeito tem que continuar porque ele tem bons projetos, está fazendo obras, implantando novos postos de saúde nos bairros. Tem sido uma ótima gestão e com mais quatro anos muito mais coisas virão para continuar avançando”, disse Marcelo.

Mais uma vez, o prefeito Rodrigo Drable agradeceu o carinho que recebeu da população nos bairros onde tem passado, em todas as regiões de Barra Mansa, durante quase quatro anos de gestão à frente da prefeitura. “Ontem, a chuva atrapalhou a nossa caminhada no bairro Vista Alegre, mas não desanimou o nosso grupo que a cada dia aumenta e tem demonstrado que temos a satisfação de continuar lutando por Barra Mansa. Eu vou fazendo essa campanha com alegria e realizado com o carinho do povo”, declarou o candidato à reeleição.