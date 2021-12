Rodrigo Drable se reúne com bispo para discutir construção de templo católico em Floriano

Matéria publicada em 22 de dezembro de 2021, 17:13 horas

Barra Mansa – Com o objetivo de discutir a construção de um santuário religioso e a fomentação do turismo em Floriano, o prefeito Rodrigo Drable se reuniu na manhã desta quarta-feira, 22, na Igreja Católica do distrito com o secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, o bispo diocesano Dom Luiz Henrique da Silva Brito, o padre Ronaldo da Costa Santos, além de técnicos da prefeitura e membros da Igreja.

O prefeito Rodrigo Drable falou sobre o desenvolvimento da construção. “O município vai dedicar o melhor dos esforços para permitir que o projeto aconteça, a fim de que nós tenhamos um belo santuário e que o distrito de Floriano se desenvolva no ponto de vista turístico e na atividade religiosa, com o devido suporte da prefeitura”.

Segundo o secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, há a expectativa de que um grande número de fiéis frequente o local após a construção. “Há um número expressivo de religiosos que virão e isso fará com que Floriano se transforme em um ponto turístico de referência. Além disso, a parceria entre a Igreja e a prefeitura vai colaborar no avanço do projeto”, ressaltou.

O Bispo Diocesano de Barra do Piraí e Volta Redonda, Luiz Henrique da Silva Brito, afirmou que a construção irá trazer inúmeros benefícios para a localidade e contou sobre a ideia do projeto. “Partiu da inspiração do padre Ronaldo que cuida dessa comunidade e refletindo sobre eu vi que seria muito interessante porque estamos no centenário da diocese e vamos realizar um congresso eucarístico. Será um bonito legado ter um santuário de adoração perpétua na conclusão do congresso, como existe em outras dioceses”, acrescentou o Bispo.

De acordo com o Padre Ronaldo da Costa Santos, responsável pela Paróquia Nossa Senhora das Dores, a parceria com a prefeitura é de extrema importância. “O objetivo dessa reunião era ter um diálogo entre o poder público e a igreja católica, a fim de unirmos forças no que compete ao governo municipal para nos ajudar na elevação do nosso santuário. Tenho certeza que teremos bons frutos e estamos animados com os resultados que virão”, finalizou o Padre.