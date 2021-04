Rodrigo Drable se reúne com Célia Jordão

Matéria publicada em 9 de abril de 2021, 18:34 horas

Parlamentar foi ao gabinete do prefeito e colocou seu mandato à disposição do município

Barra Mansa – O prefeito Rodrigo Drable recebeu nesta sexta-feira (09), em seu gabinete, a deputada estadual Célia Cristina Jordão. Na visita, a parlamentar colocou seu gabinete à disposição para atender as demandas do município.

No decorrer do encontro, a deputada disse que há uma cobrança recorrente entre a população para que os parlamentares estejam mais presentes nos municípios após o período eleitoral.

— Neste sentido, estamos fazendo o caminho de volta e fora do período de disputa eleitoral, para que nos sejam apresentadas as demandas existentes. Nossa intenção é estreitar a relação com os chefes de Executivo, principalmente da nossa região, para que juntos, possamos desenvolver parcerias e trabalhos — destacou.

Rodrigo Drable declarou estar feliz com a visita da parlamentar.

— Tenho um carinho e respeito muito grande pela deputada e seu marido, o prefeito de Angra dos Reis, Fernando Jordão, e acredito que através da sua atuação na Alerj, Barra Mansa poderá avançar nas negociações junto à AgeRio para conquistar uma linha de crédito direcionada aos comerciantes do município. Já na próxima quinta-feira (15), às 14 horas, temos uma reunião na Agência de Fomento do Estado do Rio e esperamos contar com a presença da deputada Célia Jordã — disse.

O prefeito sugeriu a realização de uma agenda futura para visitar as obras de readequação ferroviária, integração do corredor cultural e ao Parque da Cidade, onde está sendo realizada a vacinação em sistema drive thru.

Disponibilidade

A deputada Célia Jordão assumiu uma cadeira na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) em dezembro de 2020 em substituição a Bruno Dauaire, atual secretário Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Ela está intensificando sua agenda de rotina nas cidades da região, buscando estreitar as relações.

Em Barra Mansa, o encontro com o prefeito foi intermediado pelo vereador Bruno Oliveira. Na reunião estiveram presentes a vice-prefeita Fátima Lima, o secretário de Governo, Luis Antônio Cardoso, o próprio vereador de Barra Mansa Bruno Oliveira e o ex-vereador de Volta Redonda Carlinhos Santana.