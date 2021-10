Rodrigo Drable se reúne com representantes da Codin

Matéria publicada em 19 de outubro de 2021, 18:02 horas

Barra Mansa – Com o objetivo de fomentar negócios dentro da área da antiga Edimetal e gerar mais empregos na cidade, o prefeito Rodrigo Drable se reuniu na manhã desta terça-feira, 19, com representantes da Codin (Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro). O encontro aconteceu em seu gabinete e contou com a presença da vice-prefeita Fátima Lima e dos seguintes secretários municipais: Bruno Paciello (Desenvolvimento Econômico), Eros dos Santos (Planejamento Urbano), Leonardo Ramos (Finanças), Vinicius de Azevedo (Meio Ambiente) e Marcus Barros (Educação).

Rodrigo Drable destacou que um de seus objetivos é viabilizar a utilização da área. “Este é mais um desafio que temos pela frente, considerando a realização do Pátio de Manobras e as outras obras estruturais que nós já realizamos na cidade. A geração de emprego é algo fundamental; é a nossa prioridade. Por isso, tratar do assunto com os representantes da Codin é muito importante para nós”, disse o prefeito.

Após a reunião no gabinete do prefeito, onde detalhes da área foram repassados, o presidente da Codin, Júlio César Andrade, e o diretor de incentivos fiscais da Companhia, Rafael Lyrio, foram conhecer de perto o local, acompanhados do secretário Bruno Paciello.

“Agora, o mais importante é promover o movimento técnico para fazer a remodelagem da área”, disse Júlio, adiantando que irá enviar especialistas da Codin a Barra Mansa.

O terreno da antiga empresa Edimetal está localizado à margem da Rodovia Presidente Dutra, com extensão de mais de 700 mil m², dos quais 300 mil são planos e com infraestrutura. “A área também possui ramal ferroviário e já está com as devidas licenças ambientais. Ainda há abundância de recursos naturais no local, como fontes de água mineral”, destacou Bruno Paciello.