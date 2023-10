Rodrigo Drable se reúne com vereadores para falar sobre novo sistema do estacionamento rotativo

Barra Mansa – Na manhã desta quarta-feira (4), o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, juntamente com os secretários de Ordem Pública, Daniel Abreu, de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Daniel Maciel, e de Governo, Luiz Furlani, se reuniu com os vereadores municipais para esclarecer dúvidas em relação ao estacionamento rotativo. O novo sistema está em funcionamento desde 25 de setembro, sob o monitoramento da empresa Mobitt Tecnologia em Mobilidade e ainda está em fase de adaptação. O encontro aconteceu na Fazenda da Posse.

Drabe explicou, durante o encontro, um dos principais motivos da implantação do novo modelo de estacionamento na cidade. “Para que todos possam utilizar as vagas é preciso que haja rotatividade. O motivo principal de aderirmos a este novo modelo de estacionamento é para que as pessoas visitem nosso comércio e serviços e que as vagas não sejam usadas como garagem”, explicou o prefeito.

De acordo com o secretário de Ordem Pública capitão Daniel Abreu, esses primeiros dias têm sido avaliados positivamente pela Pasta. “Ainda estamos numa fase de adaptação, porém percebemos que a população está aprovando e respeitando o novo sistema. Esse ainda é um período educativo, mas acreditamos que em breve todos estarão adaptados”, completou.

Praticidade

Para baixar o aplicativo basta digitar, na loja virtual, Rotativo Barra Mansa (disponível para Android e iOS), e realizar o cadastro. O sistema conta com três formas de compra e ativação: através do aplicativo; em lojas cadastradas indicadas nas placas de regulamentação; ou por meio de compra em posto de venda e ativação pelo app.

Cada ticket tem o custo de R$ 2,00/hora e funciona de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h, e aos sábados de 08h às 12h; aos domingos e feriados o estacionamento será livre. As vagas específicas destinadas a idosos e Pessoas com Deficiência (PCD) não são cobradas. O tempo de parada varia entre duas e quatro horas, dependendo da informação exibida nas placas de cada local.