Rodrigo Drable visita obra do campo do Recanto do Sol

Matéria publicada em 20 de julho de 2021, 20:14 horas

Barra Mansa – Na manhã desta terça-feira, 20, o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, acompanhado do subprefeito da Região Leste, Marco Chiesse, visitou as obras em andamento no campo do bairro Recanto do Sol. O objetivo da construção é criar um espaço para jogos de futebol e que ofereça lazer de qualidade à população do bairro.

Os serviços realizados no local, através das Secretarias de Manutenção Urbana, Ordem Pública e do Saae-BM, foram através do uso de materiais reciclados, como por exemplo, a utilização de sacos de linhagem, escória e cimento na construção de muro de contenção. O campo de grama e uma praça foram construídos utilizando blocos, mesas e bancos fabricados pela SMMU. Além disso, foram recuperados diversos utensílios já usados antes, como brinquedos para crianças, postes e armação do alambrado. Foi utilizada também a pavimentação de blocos que saíram de ruas recém-asfaltadas.

O prefeito Rodrigo Drable falou sobre a realização da obra. “Era um sonho dessa comunidade há muito tempo. Achamos o terreno, mas infelizmente, era menor do que o Governo Federal exige para ter o investimento de uma emenda federal. A única alternativa que nós teríamos seria fazer esse equipamento com recurso próprio e o Marco não fez só com recurso próprio, mas teve a capacidade de fazer com material reciclado utilizando nossa própria mão de obra. A única coisa nova de verdade aqui é a grama, o resto foi tudo criatividade, boa vontade e amor àquilo que a nossa equipe faz”.

Drable ainda agradeceu o auxílio da equipe. “Quero parabenizar não só o Marco, mas a todos os envolvidos, e a comunidade que vai ganhar um equipamento muito bacana, bonito, que valoriza a área e permite que as nossas crianças tenham uma alternativa de lazer saudável”.

O subprefeito Marco Chiesse ressaltou a importância deste novo local de atividades. “O mais importante aqui é a utilização de mão de obra própria e o empenho de funcionários para entregar este campo feito com muito esforço, criatividade e com prazer. Estamos na fase final da obra que será inaugurada em breve”.