Rodrigo Drable visita obras em Barra Mansa

Matéria publicada em 17 de março de 2021, 20:06 horas

Prefeito tomou conhecimento do andamento dos serviços e verificou insumos para vacinação contra a Covid-19

Barra Mansa – Nesta quarta-feira (17), o prefeito Rodrigo Drable percorreu diversos bairros, a fim de acompanhar as obras e serviços que estão sendo realizados em todo o município.

Inicialmente, Drable esteve no Morada Verde, onde as principais vias foram asfaltadas. A obra está em fase de conclusão, com a aplicação de asfalto na Rua Sargento Jomir Nascimento dos Santos. Participaram das vistorias o presidente da Câmara Municipal, Luiz Furlani e o vereador Carlos José Rodrigues Figueira, o Casé.

Drable falou sobre o andamento das obras no bairro. “Estamos finalizando o asfaltamento no Morada Verde, agora no trecho de entrada do bairro, onde estamos fazendo uma rotatória com limitação para carretas. O bairro é residencial com ruas estreitas e não comporta carretas historicamente. Essa prática prejudica a qualidade do asfalto. A obra será entregue nos próximos dias”.

O segundo lugar que o prefeito esteve foi o Recanto do Sol, onde está sendo construído um campo de futebol para oferecer lazer à população do bairro, como também do Cajueiro. “O campinho é um sonho antigo que tivemos muita dificuldade para realizar pela realidade do terreno, mas agora será entregue. Está sendo feito com muito carinho, utilizando materiais reciclados. O piso do entorno, por exemplo, são blocos de outras obras sendo reutilizados. O campo é de grama natural. Acredito que será entregue em 20 dias”, informou Drable.

O chefe do Executivo seguiu para a Unidade de Saúde da Família (USF) Braulino de Brito, no bairro Mangueira, juntamente com o secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, e equipe de fiscalização da obra. O local também atende moradores do Recanto do Sol, Cajueiro e Minerlândia. “Viemos verificar o andamento da obra do postinho no bairro Mangueira, que em função das chuvas teve um pequeno atraso, mas que em noventa dias deverá ser entregue à população. Vai mudar a qualidade do atendimento, com novas salas, capacidade ampliada e, inclusive, uma nova estação dentária à altura do que a comunidade espera”.

Na parte da tarde, Drable acompanhou a reforma no UBSF do Ano Bom, que está em fase de acabamento, com previsão de entrega para os próximos dois meses. O local oferecerá serviços de consultas com clínico geral, pediatra e ginecologista, curativos, vacinação, coleta de material para exames laboratoriais, tratamento odontológico, medicação básica e encaminhamento para consulta com especialista. O objetivo é atender até 80% dos problemas de saúde da população, sem que haja a necessidade de encaminhamento para outros serviços, como emergências e hospitais.

Em seguida, o prefeito esteve no Colégio Marcello Drable, no Ano Bom, onde verificou as intervenções e as melhorias estruturais que foram feitas na unidade para atender ao protocolo de volta às aulas. Atualmente, a escola funciona em sistema híbrido e conta com 798 alunos matriculados, sendo 129 estudantes de inclusão.

Seguindo com as visitas, Drable foi ao Parque da Cidade, no Centro, onde vistoriou o almoxarifado da Saúde, para garantir os insumos necessários para a vacinação contra a Covid-19. “A grande preocupação é para que tenha insumos que garantirão a continuidade da vacinação, à medida que o imunizante for chegando, para que não falte. Então está sendo feito um controle bastante rígido sobre o estoque de seringas, de agulha, álcool gel e álcool 70º destinado à Covid-19.”

Dando continuidade as atividades no Parque da Cidade, o prefeito esteve na Oficina Profissionalizante Professora Didi Coutinho, para acompanhar os preparativos para o ano letivo de 2021. O local oferece oficinas de artesanato, cozinha, costura, marcenaria e reciclagem para alunos com mais de 17 anos e com deficiência intelectual.