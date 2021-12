Rodrigo Drable visita obras em diversos bairros de Barra Mansa

Matéria publicada em 1 de dezembro de 2021, 19:05 horas

Prefeito conferiu o andamento de construções, reformas, asfaltamentos e drenagens

Barra Mansa – Além da readequação ferroviária na área central de Barra Mansa, que será um grande salto para a mobilidade urbana, o município recebe outras importantes obras para promover a qualidade de vida da população. A fim de assegurar o bom andamento dos serviços que estão sendo realizados, o prefeito Rodrigo Drable percorreu diversos bairros na tarde desta quarta-feira, 1º, para conferir de perto o andamento das construções, reformas, asfaltamentos e drenagens. Ele visitou os locais na companhia do deputado estadual Marcelo Cabeleireiro, de secretários municipais e vereadores.

“São muitas obras realizadas no município de Barra Mansa com o apoio do governo estadual. É importante fiscalizarmos de perto para garantir a qualidade do serviço e conferir a satisfação da população”, destacou Cabeleireiro.

O primeiro bairro visitado pela comitiva foi a Vila Independência, onde a quadra e a praça da comunidade passaram por reformas. “O muro paralelo foi fechado, a quadra foi cercada e o parquinho, adequado. Uma parte da praça que acumulava lama quando chovia está sendo reparada. Aqui acontecem aulas de futebol e de ginástica, entre outras atividades. Devolvemos à população a área de lazer que tanto a agrada”, destacou o vereador Eduardo Pimentel; agradecendo o empenho do prefeito em solucionar os problemas.

Já no bairro Santa Clara, a visita foi à ampliação da rede de drenagem do córrego da Rua Dez, que deve ser concluída dentro de 20 dias. “Aqui sempre foi um ponto de alagamento quando o Rio Barra Mansa enchia. A função de ter colocado essas três galerias é justamente para que a água escoe na mesma velocidade em que o nível do rio for baixando. Inclusive o trânsito ficava interditado. Então, essa obra é de extrema importância”, ressaltou o parlamentar Paulo da Gráfica.

Entre as melhorias realizadas no córrego está a instalação de três galerias, além de poda e travamento dos galhos das árvores que caíam e entupiam as manilhas. “Além das obras na Rua Dez, vamos ter uma rede de drenagem na Rua Olívia Francisca Bruno. Desce muita água da parte alta do bairro Santa Clara e acaba cruzando a Rodovia Saturnino Braga (RJ-155) e alagando um monte de casas. Não tínhamos esses pontos de captação para evitar os alagamentos”, destacou o prefeito Rodrigo Drable.

Muro de Contenção

No bairro Boa Sorte, um muro de contenção na Rua Domingos José Dantas está sendo construído. “Esta obra é muito importante para toda a comunidade. A rua cedeu e esse muro vai facilitar e ajudar muito os veículos pesados a acessar a Rua 19”, destacou o vereador Bruno Oliveira.

Secretaria de Manutenção Urbana vai asfaltar 40 Km de vias públicas

Ruas de vários bairros da cidade estão recebendo asfaltamento. A meta do governo municipal é realizar o serviço em 40 quilômetros de vias públicas até agosto de 2022.

“Através de um convênio que o prefeito Rodrigo Drable firmou com o governo estadual, com apoio do deputado Marcelo Cabeleireiro, realizamos o asfaltamento aqui, no bairro Jardim Paraíba, e em outras 12 ruas da cidade. Nossa meta é seguir com os trabalhos e asfaltarmos 40 quilômetros de vias públicas até o próximo ano”, disse o secretário de Manutenção Urbana, José Luiz Vaneli, o Leiteiro, durante vistoria no Vale do Paraíba.

“A primeira vez que vim aqui na Rua Seis (Vale do Paraíba), a situação estava muito feia. A maioria das pessoas colocava uma sacolinha nos pés para sair de casa. Hoje, a gente volta com a rua asfaltada e o meio-fio instalado. Estou muito feliz em ver o sonho de 30 anos dos moradores sendo concretizado. É o fim do barro em época de chuva e poeira em tempo seco”, comemorou o presidente da Câmara, Luiz Furlani.

Nova Esperança e Roselândia

Outra rua que recebeu a pavimentação foi a Olavo Bilac, no Nova Esperança, no trecho em frente à Escola Municipal Venerável Humberto Amaral. O prefeito aproveitou a ida à localidade para conferir o andamento das atividades na unidade de ensino.

“Quero aproveitar para parabenizar a diretora, que está utilizando bem os recursos que tem chegado e agora, com a conquista de cota extra do programa Escola Legal, mais coisas poderão ser feitas. Vamos nivelar o piso da quadra, colocar cobertura e parquinho funcional para as crianças, que é uma boa opção para elas se divertirem dentro do ambiente escolar. Já vi que os alunos estão indo bem na Matemática. Vamos tentar viabilizar a instalação de ares-condicionados nas seis salas de aula e na secretaria para que todos os profissionais e, principalmente, nossas crianças, tenham conforto e condições adequadas para desenvolverem ainda mais”, disse o prefeito; solicitando ao secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, conferir a possibilidade de instalação de uma nova rede elétrica na unidade de ensino.

“É uma enorme alegria voltar à escola em que fui aluna. Ver a Venerável Humberto Amaral receber melhorias, que vão impactar diretamente no seu funcionamento, é motivo de gratidão. Agradeço ao prefeito pela disponibilidade e carinho com a escola e tenho certeza de que em breve retornaremos para comemorarmos essas melhorias”, disse a vereadora Rayane Braga, também destacando o asfaltamento em ruas do bairro Roselândia. “Nos últimos anos o bairro cresceu muito. Vai impactar positivamente a vida dos moradores”.