Rodrigo Drable votou no Asilo das Órfãs e disse ter sentimento de dever cumprido

Matéria publicada em 15 de novembro de 2020, 14:11 horas

Vice-prefeita Fátima Lima votou logo cedo no Colégio Estadual Iracema Leite Nader

Barra Mansa – O prefeito de Barra Mansa e candidato à reeleição, Rodrigo Drable (DEM), votou neste domingo, dia 15, por volta das 11h, na Escola Doméstica Cecília Monteiro de Barros, mais conhecida como Asilo das Órfãs, no Centro. Ele estava acompanhado da esposa Regina Borges Mota Costa e da filha.

Rodrigo ainda declarou: “Tenho o sentimento do dever cumprido. Hoje vou aguardar ansioso o resultado e torcer para que a justiça sempre se faça”.

A vice-prefeita e também candidata à reeleição, Fátima Lima (PSC), votou às 8h no Colégio Estadual Iracema Leite Nader, na Vila Nova. De lá ela percorreu os bairros Vila Coringa, Santa Izabel, São Francisco e Ano Bom. “Percebo que as pessoas estão felizes por exercitarem seu direito de escolher seus representantes. Barra Mansa é uma cidade ordeira e esperamos que as urnas retratem o sentimento do coração dos munícipes”, concluiu.