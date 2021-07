Rodrigo Furtado anuncia recursos para reforma da UPA no Santo Agostinho

Matéria publicada em 1 de julho de 2021, 11:44 horas

Volta Redonda – A pedido do vereador Rodrigo Furtado, o deputado federal Julio Lopes (Progressistas), reservou para Volta Redonda através de Recurso Extra Orçamentário, meio milhão de reais. A verba já tem destino certo, segundo o parlamentar e será destinada à reforma da UPA do Santo Agostinho, uma das unidades de saúde de referência do município.

Rodrigo Furtado recebeu a confirmação do recurso na noite dessa quarta. “É um presente que o deputado Júlio Lopes nos deu. Sabemos das dificuldades financeiras que o município tem passado como reflexo da pandemia, então toda ajuda é bem vinda ainda mais se for para melhorar o atendimento de uma unidade de saúde tão importante para a população de volta redonda”, disse o vereador.

O parlamentar acrescentou que a verba é mais uma conquista de seu mandato para a saúde de Volta Redonda. “Fui o primeiro parlamentar a defender vacinas para os profissionais da Educação e um dos únicos a chamar a atenção para os pacientes na fila de espera por uma cirurgia de catarata”, enfatizou o vereador, ressaltando: “Fizemos uma campanha maciça para que a prefeitura voltasse a garantir cirurgias desse tipo. A fila estava gigante e muitas pessoas correndo o risco de ficar sem enxergar pra sempre. Agora o governo fez a fila andar. A Saúde não pode parar ainda mais em um momento tão difícil quanto esse que estamos vivendo”, comentou.