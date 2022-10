Rodrigo Furtado celebra criação de novas startups em Volta Redonda

Matéria publicada em 6 de outubro de 2022, 16:18 horas

Volta Redonda – Uma lei do vereador Rodrigo Furtado estabelece o programa de incentivo às startups em Volta Redonda e está em vigor desde setembro de 2021. Segundo o parlamentar, a iniciativa tem gerado frutos.

“Um exemplo é o Vírgula Hub de Inovação VR, a ser inaugurado no próximo dia 19 de outubro, no shopping Park Sul. O projeto, que pretende promover a estruturação de um ecossistema de inovação e empreendedorismo, foi elaborado por um comitê gestor que tem a participação de entidades importantes tais como a UFF (Universidade Federal Fluminense), a CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), o SEBRAE e a Prefeitura de Volta Redonda”, afirma nota emitida por Furtado.

Segundo os próprios idealizadores do Vírgula Hub de Inovação, o objetivo é fomentar o desenvolvimento local por meio de parcerias com a academia e instituições para o impulsionamento tecnológico de Volta Redonda e região.

“A vírgula é uma pontuação que serve para conectar conceitos dentro de uma frase, exprimindo a ideia de continuidade, e é justamente o que pretendemos com o Hub de inovação, conectar ideia e dar continuidade a sonhos”, explicaram.

O vereador Rodrigo Furtado vibrou com a iniciativa, satisfeito de ver que sua lei tem encontrado eco na cidade.

“Volta Redonda sempre foi uma cidade à frente do seu tempo, inclusive no que diz respeito à economia. E isso não pode mudar. Ao estimular startups, transformaremos o município numa incubadora de negócios tecnológicos que gera emprego e renda para a nova geração conectada 24 horas, transformando a cidade novamente em referência. Enquanto for vereador vou continuar trabalhando por projetos dessa natureza, que fazem a diferença”, comemorou Rodrigo.