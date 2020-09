Rodrigo Furtado confirma pressões e ameaças por causa da ‘CPI da Injeção’

Matéria publicada em 1 de setembro de 2020, 14:00 horas

Trabalho da comissão de inquérito levou à apresentação da denúncia que gerou cassação de Paulinho do Raio-X

O vereador Rodrigo Furtado foi quem tomou a iniciativa de criar uma Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar os fatos relacionados à operação policial que prendeu em flagrante o vereador Paulinho do Raio-X, quando ele supostamente tentava extorquir R$ 325 mil do prefeito Samuca Silva, que já havia denunciado a tentativa ao Ministério Público e estava sendo monitorado. A “CPI da Injeção” levantou as informações que levaram Rodrigo a denunciar o ex-colega e iniciar o processo que culminou com a cassação de Paulinho.

Em entrevista exclusiva ao DIÁRIO DO VALE, Rodrigo falou das ameaças que sofreu após iniciar o trabalho da CPI, e também de ataques através da publicação de notícias falsas, com o objetivo de atingir sua imagem.

DIÁRIO DO VALE – Seu trabalho na CPI da Injeção resultou em alguma pressão, além dos ataques que você sofreu por redes sociais? Você já tomou providências com relação a essas pressões e ataques?

RODRIGO FURTADO: Era esperado que pessoas ligadas ao vereador investigado, que atualmente está definitivamente afastado, tivessem uma reação mais aguerrida, afinal nenhum deles estava disposto a deixar seus respectivos cargos e perder seus salários. Tomaram como algo pessoal. Eu esperava um período difícil, mas não violento.

Cheguei a ser ameaçado durante a CPI. Tive medo pela minha vida e a dos meus familiares. Tive que pedir para minha esposa ir para outra cidade com as crianças, pois eu recebia avisos escabrosos prometendo o que havia de pior para eles.

Mas como você bem lembrou, também houve ataques cibernéticos. Estes, além de caluniosos, respingaram deliberadamente na minha família. Pessoas que trabalham duro, assim como eu, para tirar seu sustento de forma honesta. Minha irmã de fato trabalha na prefeitura. Quem a indicou fui eu (o que é perfeitamente normal, assim como a gente indica qualquer pessoa), mas a permanência dela no cargo e sua promoção foi por mérito dela, do trabalho que ela faz.

Mas tudo foi devidamente encaminhado para a Polícia. Não estamos aqui de brincadeira, sugando o poder público como muitos estavam acostumados. É exatamente o contrário: nossa meta é extirpá-los de vez da vida pública para que finamente possamos viver em uma cidade e um país desenvolvidos, com dignidade para nosso povo.

DV – Você tem convicção de que as informações levantadas pela CPI e pela Comissão Processante justificam a cassação de Paulinho do Raio-X?

RF – Como não poderia ter convicção? Seria leviano da minha parte me basear em ‘achismos’. Todo o processo envolvia a vida de terceiros, então eu precisava estar seguro e respaldado para tomar as decisões necessárias. Nenhuma delas era agradável. Na verdade, me sentia mal cada vez que analisava as provas disponíveis. Mas não havia sombra de dúvidas. Mesmo que o prefeito não tivesse boas intenções ao dar o flagrante (e isso não ficou evidenciado em momento nenhum nas investigações), ainda assim o vereador quebrou o decoro. Pediu sem rodeios dinheiro para o chefe do Executivo. Passou dias articulando formas sorrateiras de conseguir sua ‘injeção’.

Todo o comportamento do ex-vereador é abjeto, condizente com a chamada velha política que apenas deteriora a nossa democracia e inviabiliza políticas públicas para os que mais precisam. Enquanto o investigado pedia injeções, o povo das periferias de Volta Redonda clamava por água encanada, emprego e comida. Sobretudo nessa pandemia. Muitos não tinham condições de comprar sabonete. Imagina o que essas pessoas não sentiram ao saber que um vereador, eleito por eles, estava tentando extorquir o prefeito. Eu não poderia compactuar com isso de forma alguma. Não dormiria sossegado. Antes de ser vereador, sou advogado e fiz um juramento de buscar a Justiça sempre, doa a quem doer.

Antes de ser vereador, sou advogado e fiz um juramento de buscar a Justiça sempre, doa a quem doer

DV – Acredita que a cassação do mandato é uma decisão que responde aos anseios da sociedade?

RF – Eu tenho certeza. Já ouvi muitas pessoas dizendo que deveria ser mais fácil tirar do poder um mau político. A sociedade está cansada de ser roubada, de descobrir que votaram em mentirosos, que estão preocupados apenas em se dar bem. Tenho certeza que depois do escândalo não havia mais condição de Paulinho se manter no cargo. A confiança foi quebrada.

DV – Sua atuação no caso Paulinho do Raio-X teve algum componente de relacionamento pessoal ou de interesse político?

RF – O único interesse foi por Justiça. Não tenho nada contra Paulinho. Nem o conheço pessoalmente. Eu apenas segui o que as leis determinam. O problema é que nem todos têm disposição para se expor como eu me expus. Muitos preferem fazer vista grossa. Mas esse não sou eu. Caso identifique e encontre provas de que há corrupção, eu vou até o fim para garantir que se resolva, afinal é dinheiro nosso que está em jogo.

DV – Liste alguns exemplos de outros assuntos em que atuou como vereador, além da CPI da Injeção.

RF – São mais de 30 leis que mudaram Volta Redonda. Vou citar só alguns exemplos, a começar pela Lei dos 70% de mão de obra local. Foi essa iniciativa a responsável por garantir mais empregos para a população de Volta Redonda que vinha perdendo oportunidades para pessoas de fora.

Também destaco a Lei do Impostômetro Municipal que mostra a arrecadação e as despesas em tempo real. Isso foi fundamental para que Volta Redonda alcançasse o segundo lugar em transparência em todo o Estado.

Foi de minha autoria também a volta da obrigação do hino nacional nas escolas, um desejo de muitas famílias.

Além disso eu fiz projetos que garantiu óculos grátis para os idosos, a olimpíada da terceira idade, o código de defesa do contribuinte voltarredondense e, mais recentemente, o tombamento do Recreio dos Trabalhadores.

Por último, e não menos importante, são as audiências públicas que organizei para tratar de um problema antigo que aflige o município seriamente: a escória e demais rejeitos da CSN. Graças ao nosso árduo trabalho a respeito disso, a empresa se comprometeu com a cidade, através de um TAC no valor de 300 milhões de reais em forma de compensação ambiental. E esse dinheiro já está sendo empregado em Volta Redonda. Financiaram obras como o Jardim botânico, a compra de mais de 20 mil mudas de árvores, além de reformas de parques e outros ambientes públicos.