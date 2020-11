Rodrigo Furtado consegue retirada de mais perfis que veiculavam informações caluniosas

Matéria publicada em 4 de novembro de 2020, 12:02 horas

Volta Redonda – O vereador Rodrigo Furtado obteve decisão do juiz da 131ª Zona Eleitoral, Marcelo Dias da Silva, determinando que o Facebook retirasse do ar os perfis ligados a um internauta que se identifica como “Julio Jegue”. O motivo da exclusão foi a veiculação de informações caluniosas referentes à vida pessoal de Rodrigo Furtado.

Com isso, além dos perfis “Vila Brasília Em Foco” , “Márcia Dias Pereira Valim (Jade)”, “Dudu Magalhães”, “Rose Salazar” e “Maria Fernando Cândido Gomes”, saem do ar “JULIO JEGUE”, “Instituto JULIO JEGUE”, “Julio Jegue02” e “PrefeitoVR”.

O vereador, que também é advogado, atribui os ataques a ele ao fato de ter sido o parlamentar que tomou a iniciativa de instaurar a CPI que investigou as ações do vereador cassado Paulinho do Raio-X e depois, de apresentar a denúncia que levou à instalação da Comissão Processante que propôs a cassação do mandato do ex-parlamentar, aprovada por unanimidade no plenário da Câmara Municipal de Volta Redonda.

— Se por um lado consegui fazer história ao ser responsável pela primeira cassação de um vereador acusado de corrupção (Paulinho do Raio-X), por outro, senti na pele as consequências pelo trabalho e passei a ser vítima de ataques virtuais que atentaram contra minha reputação. Enquanto eu presidia a “CPI da Injeção”, o perfil falso do Facebook não poupou mentiras contra mim. A mais séria delas, que me levou à polícia para registra um Boletim de Ocorrência, foi quando a publicação insinuou que eu usava droga nas dependências da Câmara, para ser mais específico: dentro do meu gabinete entre uma sessão e outra — disse o parlamentar ao DIÁRIO DO VALE em 17 de outubro, quando a primeira decisãso favorável a ele foi emitida.

