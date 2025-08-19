Rodrigo Furtado critica suspensão da lei das escolas cívico-militares em VR

Volta Redonda – Durante a sessão desta segunda-feira (18), o vereador Rodrigo Furtado (PL) utilizou o microfone de seu assento para expressar indignação com a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), que declarou inconstitucional a Lei Municipal nº 6.470/2024, de sua autoria, autorizando a implantação das escolas cívico-militares no município.

Rodrigo destacou que a lei foi proposta pelo Legislativo, aprovada pela Câmara e sancionada pelo Executivo, representando a vontade da população. “Essa é uma iniciativa que nasceu do diálogo com as famílias, que desejam mais disciplina, civismo e qualidade para a educação de seus filhos. A suspensão dessa lei significa um retrocesso para Volta Redonda”, afirmou.

O parlamentar também lamentou que a ação tenha sido movida pelo Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação (Sepe), enfatizando que o debate deveria estar focado nos benefícios à rede de ensino municipal. “As escolas cívico-militares já mostraram resultados positivos em várias regiões. Não se trata de ideologia, mas de dar à nossa cidade a oportunidade de avançar”, frisou.

Rodrigo informou ainda que a Procuradoria da Câmara Municipal já está analisando as medidas jurídicas cabíveis para contestar a decisão. “Não aceitaremos passivamente. Vamos lutar pela legitimidade da lei porque acreditamos que ela representa um verdadeiro avanço para a educação de Volta Redonda. Essa bandeira continuará sendo defendida com firmeza”, concluiu.

Sobre a lei

Aprovada em 2024, a Lei nº 6.470 previa a criação do Programa Escolas Cívico-Militares na rede municipal, com gestão compartilhada entre civis e militares, investimentos em infraestrutura, atendimento prioritário a áreas vulneráveis e o fortalecimento de valores cívicos e disciplinares.