terça-feira, 19 agosto 2025
Fale conosco

Rodrigo Furtado critica suspensão da lei das escolas cívico-militares em VR

Vereador afirma que decisão do TJRJ fere a vontade popular e promete recorrer

by adrielly ribeiro

Foto: Divulgação

Volta Redonda – Durante a sessão desta segunda-feira (18), o vereador Rodrigo Furtado (PL) utilizou o microfone de seu assento para expressar indignação com a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), que declarou inconstitucional a Lei Municipal nº 6.470/2024, de sua autoria, autorizando a implantação das escolas cívico-militares no município.

Rodrigo destacou que a lei foi proposta pelo Legislativo, aprovada pela Câmara e sancionada pelo Executivo, representando a vontade da população. “Essa é uma iniciativa que nasceu do diálogo com as famílias, que desejam mais disciplina, civismo e qualidade para a educação de seus filhos. A suspensão dessa lei significa um retrocesso para Volta Redonda”, afirmou.

O parlamentar também lamentou que a ação tenha sido movida pelo Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação (Sepe), enfatizando que o debate deveria estar focado nos benefícios à rede de ensino municipal. “As escolas cívico-militares já mostraram resultados positivos em várias regiões. Não se trata de ideologia, mas de dar à nossa cidade a oportunidade de avançar”, frisou.

Rodrigo informou ainda que a Procuradoria da Câmara Municipal já está analisando as medidas jurídicas cabíveis para contestar a decisão. “Não aceitaremos passivamente. Vamos lutar pela legitimidade da lei porque acreditamos que ela representa um verdadeiro avanço para a educação de Volta Redonda. Essa bandeira continuará sendo defendida com firmeza”, concluiu.

Sobre a lei

Aprovada em 2024, a Lei nº 6.470 previa a criação do Programa Escolas Cívico-Militares na rede municipal, com gestão compartilhada entre civis e militares, investimentos em infraestrutura, atendimento prioritário a áreas vulneráveis e o fortalecimento de valores cívicos e disciplinares.

Você também pode gostar

Programa RJ Para Todos chega a Itatiaia com...

Sine divulga 100 oportunidades de trabalho em Valença...

Caminhão da Caixa oferece crédito a MEIs em...

Karine Castro garante pódios e leva Barra Mansa...

Resende investe em pós-graduação para profissionais e fortalece...

Semop-VR busca solução para conflitos entre moradores e...

Projeto escolar apresenta cultura japonesa a alunos de...

Barra Mansa recebe a 5ª edição do Maximun...

Justiça determina quebra de sigilo pela Google após...

“Farmácia Solidária”: Projeto em Volta Redonda doa remédios...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996