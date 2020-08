Rodrigo Furtado diz que Câmara pode recorrer da decisão que adiou votação sobre Paulinho do Raio-X

Matéria publicada em 19 de agosto de 2020, 18:11 horas

Volta Redonda – A Câmara Municipal de Volta Redonda ainda pode recorrer da decisão judicial que suspendeu a realização da sessão parlamentar que iria analisar o pedido de cassação do vereador afastado Paulinho do Raio-X. Nesta quinta-feira, dia 20, seria lido o relatório da Comissão Processante, que opinou pela cassação do parlamentar. O relator da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, vereador Rodrigo Furtado, que também é o autor da denúncia contra Paulinho, destacou que o legislativo municipal ainda pode entrar com um pedido judicial para garantir a sessão que vai analisar o caso.

– Eu entendo que a Câmara pode entrar com um Agravo de Instrumento para garantir a realização da sessão, tendo em vista que o vereador teve amplo direito de defesa. Acho que cabe esse agravo no Tribunal de Justiça, que poderá suspender a decisão de primeira instância – comentou o vereador, que também atua como advogado.

Paulinho do Raio-X é suspeito de tentar extorqur o prefeito Samuca Silva para o ajudar em um processo de impeachment. O vereador chegou a ser preso em flagrante, após denúncia feita pelo prefeito, mas foi solto através de um habeas corpus. O parlamentar está afastado de suas funções na Câmara.