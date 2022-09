Rodrigo Furtado diz que condomínio industrial trará novo ciclo de desenvolvimento à cidade

Matéria publicada em 22 de setembro de 2022, 18:46 horas

Obras para adequar terreno já começaram e prefeitura vai licitar dois lotes do empreeendimento

Volta Redonda – O vereador Rodrigo Furtado acredita que o investimento do setor metalmecânico deve trazer um novo ciclo de crescimento econômico para a cidade. “Isso acontece porque, embora atualmente o município tenha a maior parte de sua economia e dos empregos no setor terciário (de serviços), a base é e continuará a ser a indústria”, diz Furtado. O parlamentar, que, com o apoio do deputado estadual Vinícius Farah, garantiu investimentos do governo estadual para levantar a estrutura onde funcionarão as empresas, fez a declaração ao saber que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo da Prefeitura de Volta Redonda anunciou que alienará por meio de licitação dois lotes de propriedade do município, localizados às margens da Rodovia dos Metalúrgicos, que liga a Rodovia Presidente Dutra à Rodovia do Contorno.

No local, funcionará o condomínio Industrial da cidade e lá poderá se concretizar o Polo Metalmecânico. Especialistas estimam que o novo empreendimento servirá para atender, inicialmente, a demanda da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN).

Serviços e indústria

Ainda de acordo com o vereador, os estabelecimentos de prestação de serviços na cidade, como bancos, escolas, restaurantes e outros, que dependem de uma clientela que é empregada no setor industrial ou atua atendendo a empregados das indústrias, também serão afetados positivamente. “A mesma coisa acontece com o comércio. Simplificando, o comércio e os serviços apenas movimentam, dentro da cidade, os recursos que a indústria, que obtém receita fora do município, injeta na forma de salário e renda, já que tanto as pessoas físicas (os trabalhadores, executivos e empresários) quanto as pessoas jurídicas (as próprias empresas) adquirem produtos e serviços dentro da cidade, girando a roda da economia”, defendeu o vereador.

Outros setores produtivos fortes do ‘Médio Paraíba’, como o automotivo e turístico, também serão beneficiados, direta ou indiretamente, com a instalação do Polo Metal Mecânico de Volta Redonda, que além de também atender a demanda das montadoras de automóveis e indústrias de metalurgia, certamente impulsionará o chamado turismo doméstico, que dentre os muitos outros destinos oferecidos, tem no Vale do Café e no Parque Nacional do Itatiaia os seus principais destaques.