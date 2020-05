Rodrigo Furtado diz que seu suplente irá à Câmara Municipal nesta terça

Matéria publicada em 18 de maio de 2020, 17:28 horas

O ex-vereador e juiz aposentado Francisco das Chagas Chaves deve votar sobre a admissibilidade do processo de cassação de Paulinho do Raio-X

Volta Redonda – O juiz aposentado e ex-vereador Francisco das Chagas Chaves vai comparecer nesta terça-feira à Câmara Municipal, para participar da votação da admissibilidade do processo de cassação do vereador afastado Paulinho do Raio-X por quebra de decoro parlamentar. Francisco Chaves é o suplente direto do vereador Rodrigo Furtado, que apresentou a denúncia. A informação foi dada pelo vereador Rodrigo Furtado.

Caso a abertura de processo de cassação seja aprovada, Rodrigo também não poderá fazer parte da comissão processante nem votará na sessão que definirá se o vereador afastado perde ou não o mandato.

Sobre sua atuação na CPI, Rodrigo afirmou que foi imparcial:

— Cada um vota de acordo com sua consciência e senso de justiça. Quero deixar registrado que não aceito pressão e nem ameaças para deixar de fazer meu trabalho. Meu mandato segue a linha da legalidade, moralidade e transparência, e minha atuação na presidência da CPI é imparcial, e democrática. Todos os citados foram ouvidos, e após a conclusão do depoimento do Paulinho, se for apontado o envolvimento de mais alguém, será convidado a depor. Não adianta gritarem comigo, ou fazer fofocas de corredor. Sei da minha responsabilidade, da importância do meu trabalho e do meu conhecimento e preparo para presidir tão importante comissão, que pela postura e dedicação de seus integrantes, mesmo no momento de isolamento social e redução de trabalho, tem se dedicado a apurar a verdade dos fatos, garantindo a ampla defesa em respeito ao devido processo legal – concluiu.

Entenda o caso

O vereador afastado Paulinho do Raio-X foi flagrado ao tentar receber dinheiro do prefeito Samuca Silva para não apresentar mais pedidos de impeachment contra o prefeito, depois que o próprio Samuca denunciou a tentativa de extorsão e passou a ser assessorado pelo MPRJ, que participou da operação em que Paulinho foi preso em flagrante. Ele depois foi solto graças a um habeas-corpus concedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio. Uma das condições que o juiz colocou no habeas-corpus foi que o vereador ficasse afastado da Câmara Municipal.

Depois disso, o vereador Rodrigo Furtado pediu a criação de uma CPI para investigar o caso, sob o ponto de vista da quebra de decoro parlamentar. A CPI conseguiu acesso a peças do processo – incluindo vídeos da prisão de Paulinho – e colheu depoimentos do prefeito, de secretários municipais e de vereadores. Rodrigo, depois de ouvir os depoimentos e ter acesso a parte do processo que corre contra o vereador afastado, pediu, na qualidade de parlamentar, a abertura do processo de cassação.

Paulinho foi convidado a depor em 14 de abril, mas apresentou um atestado médico e só conversou com os integrantes da CPI em 11 de maio. No entanto, depois de fazer um histórico de sua atuação como vereador, Paulinho afirmou que estava se sentindo mal, quando a CPI começou a exibir os vídeos que fazem parte do processo, e se retirou.

O atestado original apresentado por Paulinho vale até 24 de maio. Depois disso, a CPI pretende completar o depoimento dele.