Matéria publicada em 26 de maio de 2021, 17:08 horas

Volta Redonda – Presidente da comissão especial que analisa o novo projeto do Plano Diretor, o vereador Rodrigo Furtado (PSC) afirmou que pretende ajudar para que a nova versão do Plano Diretor atraia investimentos para a cidade: “Através desse documento atualizado, poderemos atrair investimentos de toda ordem”, afirma. O projeto encaminhado por mensagem do prefeito Antônio Francisco Neto (DEM) foi aprovado em primeira votação, e, sob a presidência de Rodrigo, a Câmara vai apreciar emendas e colocá-las num texto final, após a sociedade ser ouvida. Em entrevista exclusiva ao DIÁRIO DO VALE, ele afirmou que uma de suas prioridades no novo mandato é a recuperação econômica da cidade.

DIÁRIO DO VALE – Até o momento, que assuntos estão chamando mais a sua atenção para serem prioridade nesta legislatura?

Rodrigo Furtado: Alguns temas acabaram tomando minha atenção, principalmente os que envolvem a pandemia. Não tem como fechar os olhos para tanta dificuldade que o voltarredondense está passando nesse período. Estou totalmente empenhado em ajudar na recuperação econômica do município e na manutenção da vida das pessoas e até mesmo por isso me envolvi na revisão do Plano Diretor do município. Hoje presido a comissão que trata deste assunto. Através deste documento atualizado, poderemos atrair investimentos de toda ordem.

Outra questão é o tratamento que a CSN dispensa à Volta Redonda, que está e estará sob meu radar. Não acho justo uma grande empresa lucrar a quantidade de dinheiro que lucra e não dar a contrapartida justa para o município. Então continuo no pé dela. Para você ter uma ideia, graças a meu empenho a siderúrgica foi condenada a pagar uma multa diária de R$ 100.000,00 por conta da montanha de escória no bairro Brasilândia, além do distanciamento do Rio Paraíba que a empresa não respeitou. Os dejetos tóxicos estão a apenas 50 metros da margem do Rio o que causa um perigo constante de contaminação.

DV – Sua formação e sua profissão é o Direito. Como isso o ajuda a atuar como parlamentar?

RF – Um dos sinônimos para a Câmara que vocês jornalistas gostam muito de usar em suas matérias é Casa de Leis. Logo quem tem conhecimento jurídico consegue fazer um trabalho muito mais fluido, pois acaba não caindo nas armadilhas da inconstitucionalidade. E você sabe bem, a nossa Câmara é conhecida como a rainha das leis inconstitucionais. Claro que todo conhecimento lá dentro do parlamento é bem vindo e ajuda a construir as políticas públicas necessárias para nossa cidade, mas quando o parlamentar tem conhecimento jurídico facilita muito o trabalho.

DV – Neste início de segundo mandato, o senhor já apresentou algum projeto que considere de especial importância? Qual?

RF – Sim. Alguns inclusive. Quero começar destacando o projeto que fomenta startups em Volta Redonda. Precisamos de inovação, principalmente tecnológica. Nunca deixaremos de ser a cidade do aço na história. Mas no futuro precisamos expandir nossas possibilidades e nada melhor do que dar oportunidades para grupos de pessoas que estão iniciando uma empresa, trabalhando com uma ideia diferente. Esse é o futuro que nos promete o globalismo, quem não se adequar ficará de fora das novas oportunidades.

Outro projeto que guardo no coração é o ‘Troco Solidário’. É uma iniciativa que parece pequena, mas, na verdade, pode produzir uma corrente de colaboração imensa. O troco que o consumidor puder abrir mão se tornará ajuda para instituições de caridade que são sérias, idôneas. Nesse período de pandemia, em que todos estamos contando as moedas para sobreviver a esse turbilhão não podemos perder de vista o próximo.

DV – Houve algum progresso na implantação do projeto “Troco Solidário”, em parceria com a SMAC e as entidades representativas do comércio?

RF – Tivemos pelo menos duas reuniões com a SMAC sobre o projeto do troco solidário. O secretário Munir Francisco nos garantiu que abraçará o projeto e fará de tudo para que ele seja implementado. Estamos aguardando novos encontros para novas tratativas. É muito importante também que a população se empenhe na causa, que entenda a importância de ajudar o próximo para que o projeto não morra junto com as pessoas com fome. Se cada consumidor chegar na loja e perguntar sobre o troco solidário, com o tempo a ideia se espalhará.

DV – Em sessões recentes, você votou contra algumas mensagens do prefeito. Isso o coloca no campo da oposição?

RF – De maneira alguma. Votei contra o aumento linear das contribuições do funcionalismo para a previdência, por achar que o escalonamento, com quem ganha menos contribuindo menos, e com maior cobrança sobre salários maiores, seria mais justo. Também fui contra o aumento da taxa de iluminação, por considerar que as pessoas de menor renda terão dificuldade para arcar com contas de energia mais cara, neste momento, e fui contra a criação da secretaria municipal da Pessoa com Deficiência por temer o aumento de despesa neste momento de dificuldade. Mas já votei a favor do Executivo, e sempre votarei a favor de tudo o que for benéfico à população.