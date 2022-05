Rodrigo Furtado e Luciano Mineirinho se reúnem com Rodrigo Bacellar

Matéria publicada em 30 de maio de 2022, 19:15 horas

Volta Redonda – Os vereadores Rodrigo Furtado e Luciano Mineirinho receberam na tarde desta segunda-feira, dia 30, o deputado estadual e ex-secretário estadual de Governo, Rodrigo Bacellar.

O encontro aconteceu no Hotel Escola Bela Vista e também contou com a presença de empresários. Durante sua fala, Bacellar destacou os investimentos que o Governo do Estado tem feito no interior. “O Governador Cláudio Castro tem olhado com muito carinho para o interior do Rio. Ele sempre fala que o estado do Rio de Janeiro só será forte quando o interior estiver fortalecido”, completou.

O vereador Rodrigo Furtado falou sobre a importância dos projetos que o Governo Estadual vem implantando em Volta Redonda. “O Segurança Presente, por exemplo, vai gerar muitos benefícios a longo prazo para a nossa população. Segurança é um direito básico e Volta Redonda não pode ficar esquecida.”

O Segurança Presente, citado por Furtado, é um novo modelo de policiamento, que vista aproximar a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro do cidadão. O objetivo do programa é promover ações de cidadania e atendimento social, sempre voltadas para a segurança pública. Gerando, assim, benefícios para os moradores e comerciantes da cidade.

Outro projeto discutido durante o encontro foi o Condomínio Industrial, projeto do Governo do Estado que visa o desenvolvimento econômico das cidades do interior. Segundo Rodrigo Furtado, “O projeto vai gerar milhares de empregos diretos e indiretos em Volta Redonda. Além disso, vai fortalecer o setor industrial da cidade, que há muito tempo está esquecido. Tem muitos anos que nenhuma nova grande empresa, como as montadoras de veículos, por exemplo, vem para cá.”

O programa Esporte Presente, idealizado por Bacellar, já é uma realidade em Volta Redonda. “O objetivo é criar uma política pública que promova o desenvolvimento das crianças e adolescente, e forneça convívio social para os adultos e idosos, através de práticas esportivas. Dessa forma, o Governo consegue levar mais qualidade de vida para a população.”, destacou.

Logo após o almoço, o Deputado seguiu para o Rio de Janeiro para levar essas pautas ao Governador Cláudio Castro.