Rodrigo Furtado e Vinicius Farah trarão novidades sobre Agência de Desenvolvimento Econômico

Matéria publicada em 15 de junho de 2022, 16:04 horas

Volta Redonda – O vereador Rodrigo Furtado e o deputado federal Vinicius Farah vão reunir lideranças empresariais da cidade na próxima segunda-feira, dia 20. Na pauta, além de uma prestação de contas da atuação do deputado, tanto em Brasília como durante seu período como secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, novidades sobre a implantação da Agência de Desenvolvimento Econômico em Volta Redonda. No mesmo dia, às 18 horas, Farah e Rodrigo Furtado farão um evento de prestação de contas aberto ao público, na Aciap-VR.

Desde outubro do ano passado, Furtado tem conversado com Farah sobre essa agência. Em março deste ano, Farah, anunciou a implantação da Agência de Desenvolvimento Econômico – Resolve RJ no município. E, junto com Neto, assinou o convênio para operacionalização do processo.

O Resolve RJ, que em Volta Redonda ficará em local com 120 metros quadrados no shopping Park Sul, auxiliará pequenos empreendedores e grandes empresários a resolver questões referentes aos seus negócios em um único espaço físico. O mesmo local vai abrigar todas as soluções necessárias para dar início ao projeto.

A Agência de Desenvolvimento Econômico vai abrigar órgãos públicos que emitem licença para abertura de empresas como o Inea (Instituto Estadual do Ambiente), Corpo de Bombeiros, Codim (Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro), AgeRio (Agência Estadual de Fomento), Jucerja (Junta Comercial), além de órgãos municipais..

O vereador aproveitou ainda para salientar que seu objetivo não é apenas viabilizar condições aos empresários de se instalar na cidade. Além do pleno emprego aos trabalhadores locais, seu foco está também nas boas relações comerciais de forma a atender às necessidades do consumidor bem como a segurança dos munícipes. Nesse intuito é que Rodrigo apresenta dois requerimentos, que já foram aprovados pela Câmara, cujo objetivo é trazer para a cidade a Casa do Consumidor e o programa Segurança Presente, dois projetos de sucesso nas grandes cidades fluminenses.