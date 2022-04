Rodrigo Furtado homenageia fiscais sanitários

Matéria publicada em 27 de abril de 2022, 19:49 horas

Volta Redonda – Na sessão da última terça, 26, o vereador Rodrigo Furtado prestou homenagens a um grupo de servidores que até então passavam desapercebidos pelo grande público, mas, segundo o próprio parlamentar, foram essenciais para garantir o cumprimento das medidas sanitárias durante o auge da Pandemia em Volta Redonda, os fiscais de atividades econômicas.

Responsáveis por garantir que os estabelecimentos comerciais cumprissem as determinações de controle sanitário do poder Executivo através de incursões e atendimento de denúncias, os fiscais foram essenciais para redução de danos. “Sobreviver à pandemia não foi nada fácil. O país passou e ainda passa por sérias dificuldades, mas muitos ainda estão de pé, se reerguendo e dando a volta por cima. E isso só foi possível graças aqueles e aquelas que somaram esforços em prol do bem comum. Políticos sérios, cientistas, médicos, enfermeiros e tantos outros se colocaram na linha de frente e lutaram pela vida. Mas tem também aqueles que a gente não via, mas trabalhavam em igual medida, nos bastidores. É o caso dos fiscais de atividades econômicas de Volta Redonda. Incansáveis, esses agentes visitaram e fiscalizaram centenas de estabelecimentos durante o período mais crítico do surto sanitário”, elogiou Rodrigo.

Rodrigo lembrou que muitos donos de empreendimentos podem ter ficado chateados com o rigor, mas o vereador fez questão de salientar a importância do trabalho desempenhado por essa categoria. “Muitos criticavam a atuação desses profissionais, alegando que cerceavam sua liberdade ou que estavam agravando a situação econômica quando autuavam o estabelecimento e, quando necessário, decretando seu fechamento. Ledo engano. Foram ações coordenadas e crivadas de civismo desse tipo que ajudaram a zerar o número de internações por Covid no município. Fizeram a parte deles enquanto nos ensinavam a fazer a nossa. Tenho certeza que sem o trabalho dos fiscais de atividades econômicas Volta Redonda, que por meses se manteve na triste liderança de mortes pela doença no Sul Fluminense, não estaria hoje em situação mais confortável e pronta para se levantar, pujante como sempre foi ao longo de sua história”, homenageou o vereador.

Representantes dos fiscais responderam a homenagem com uma carta endereçada a Câmara onde agradecem a iniciativa.