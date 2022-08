Rodrigo Furtado participa do lançamento da candidatura de Vinicius Farah

Matéria publicada em 18 de agosto de 2022, 22:39 horas

Três Rios – Na noite de quarta, 17, o deputado federal Vinícius Farah lançou oficialmente sua candidatura à reeleição no Clube Atlético, em Três Rios, sua cidade natal, onde se desenvolveu politicamente. Durante o evento, o candidato relembrou suas conquistas desde quando foi prefeito da cidade, de 2008 a 2012, passando pela experiência mais recente como secretário estadual de desenvolvimento econômico.

“Em oito anos de gestão como prefeito, atraímos 2472 empresas geramos mais de 18 mil empregos diretos e indiretos além de conquistar uma arrecadação cinco vezes maior de quando entrei. Como deputado conquistamos emendas para dezenas de prefeitos, independente de quem ele seja. Fizemos pelo povo da cidade que representa. E como secretário de desenvolvimento economia, tiramos o Rio da 27° posição para a 3° em geração de empregos”, enumerou o candidato.

Ao lado do vereador Rodrigo Furtado, que foi prestigiar o evento, Farah reforçou que foi a atuação e articulação política de ambos que conquistas importantes chegaram a Volta Redonda. O pólo industrial da cidade do aço é um dos exemplos. “Até o Rodrigo vir me procurar, Volta Redonda estava fora do projeto de desenvolvimento metalmecânico do estado. Graças a ele, incluímos a cidade no pacote e hoje o município faz parte do Desenvolve RJ”, afirmou o deputado.

Rodrigo agradeceu o apoio dado por Farah às suas demandas e lamentou a falta de proposta Por parte do município de um local para abrigar o tão sonhado condomínio Industrial. “Com a ajuda do Farah temos condições plenas de tirar do papel o condomínio Industrial, mas precisamos, para isso, que o poder executivo viabilize terras para sua construção. Mas infelizmente até hoje isso não aconteceu . Esperamos que o prefeito entenda a importância e oportunidade única que foi dada mas ainda não foi aproveitada”, lamentou o vereador.