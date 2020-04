Rodrigo Furtado pede cassação do mandato de Paulinho do Raio-X

Matéria publicada em 22 de abril de 2020, 14:02 horas

Documento foi protocolado na Câmara Municipal de Volta Redonda e cabe à Mesa Diretora tomar providências

Volta Redonda – O vereador Rodrigo Furtado protocolou por volta das 13 horas desta quarta (22), na Câmara Municipal de Volta Redonda, um pedido formal de abertura de processo para a cassação do mandato do vereador afastado Paulo César Lima da Silva, o Paulinho do Raio-X , que é acusado de tentativa de extorsão contra o prefeito Samuca Silva.

De acordo com processo judicial criminal que corre no Tribunal de Justiça do Estado do Rio, Paulinho teria solicitado dinheiro ao prefeito para evitar a tramitação de dois processos de impeachment, depois da rejeição de um primeiro, no dia 3 de março de 2020.

Rodrigo, que preside a CPI que apurou o caso, disse em sua denúncia que “a ordem pública restou manifestamente atingida pela conduta do denunciado, eis que o mandato popular de membro do poder legislativo municipal foi utilizado para o cometimento de crimes. O comportamento do denunciado repercute induvidosamente de maneira negativa na comunidade local, maculando as instituições públicas municipais, e sociedade cobra uma resposta rápida e eficaz desta Casa, que não deve compactuar com as condutas criminosas atribuídas pela Autoridade Policial ao vereador afastado, que ainda recebe seu salário para ficar em casa”.

Ele também falou dos dados levantados pela CPÌ ao aessar o processo: “As transgressões gravíssimas narradas nesta peça de denúncia praticadas pelo ora denunciado, vereador PAULINHO DO RAIO-X, foram corroboradas pelas provas colhidas pela Comissão Parlamentar de Inquérito, e serão disponibilizadas à Comissão Processante em observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, são mais que aptas para caracterização de quebra de decoro parlamentar e ulterior cassação do mandato”.

Passos

Depois da apresentação da denúncia, ela precisa ser recebida e formado um processo interno da Câmara Municipal; a seguir, a Procuradoria do Legislativo deve se manifestar e a denúncia deve ser lida e submetida ao plenário na primeira sessão subsequente; caso a denúncia seja aceita, será formada uma comissão processante, que deverá notificar Paulinho para que ele apresente defesa prévia, por escrito, e apresentar provas para sua defesa, podendo arrolar dez testemunhas.

Depois da defesa, será emitido parecer da Comissão Processante sobre o prosseguimento ou não, submetendo o feito ao plenário; sendo votado o prosseguimento da denúncia, será determinado o início da instrução, designando os atos, diligências e audiências que se fizerem necessários para depoimento do Denunciado e inquirição das testemunhas.

A seguir, Paulinho poderá apresentar razões finais e sereá emitido o parecer final da Comissão Processante. Esse parecer será votado pelo plenário, em sessão de julgamento no plenário da Câmara. Será preciso o voto de dois terços dos vereadores, em votação nominal e aberta, para haver a perda do cargo de Vereador e expedição do respectivo Decreto Legislativo de Cassação do mandado de Paulinho. O resultado da votação será informado à Justiça Eleitoral.