Matéria publicada em 17 de março de 2021, 20:16 horas

Volta Redonda – O vereador Rodrigo Furtado pediu à Prefeitura de Volta Redonda maior transparência dos números da Covid no município. Na sessão da última terça, 16, o parlamentar protocolou um ofício solicitando que o governo municipal disponibilize mais informações sobre o combate à pandemia, como número de leitos ocupados e disponíveis e o quantitativo de pessoas já vacinadas.

Segundo ele, o pedido se deva às notícias estarrecedoras e constantes de iminência do colapso das unidades de Saúde Brasil a fora, também a preocupação apontada recentemente pela secretária de Saúde de Volta Redonda com relação à dificuldade de garantir estrutura para suportar o fluxo de pacientes nos hospitais públicos da cidade.

“Sabemos que no site da prefeitura são disponibilizados alguns informes. Tem número de infectados, curados e internados. Mas diante do morticínio que percebemos ao longo das últimas semanas, todos os detalhes fazem diferença. Entendo que de posse dessas informações mais detalhadas, a população poderá entender melhor as medidas adotadas pelo próprio governo como meio de tentar conter a pandemia. Considero fundamental saber quantos leitos estão disponíveis”, justificou Rodrigo Furtado.

Ainda de acordo com o vereador, é importante divulgar essas informações com periodicidade, pois os números variam com muita rapidez. “Hoje pode ser que boa parte dos leitos estejam disponíveis, mas e amanhã? É fundamental que a sociedade permaneça vigilante e consciente de sua responsabilidade no combate à pandemia. Vejo que outras prefeituras do porte de Volta Redonda já adotaram essa alternativa mais abrangente”, completou Furtado.