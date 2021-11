Rodrigo Furtado pede vista de projeto de concessão da Rodoviária de Volta Redonda

Matéria publicada em 2 de novembro de 2021, 17:29 horas

Mensagem chegou à Câmara Municipal com pedido de urgência e preferência, mas vereador quer analisar proposta com calma

Volta Redonda – O vereador Rodrigo Furtado (PSC) pediu vista do projeto de lei de iniciativa do prefeito Antônio Francisco Neto (DEM) que estabelece processo de concessão e permissão de uso da Rodoviária Prefeito Francisco Torres. Os vereadores aprovaram o pedido de vista, o que adiou a votação do projeto.

Em vídeo postado nas redes sociais, Rodrigo Furtado afirmou que pediu vistas para analisar o projeto e votar com conhecimento de causa. Ele também pede à população, no mesmo vídeo, que se manifeste sobre a iniciativa.

Segundo o vereador, a mensagem chegou na sessão de quinta-feira, com o pedido de urgência e preferência, mas, como não havia parecer da Consultoria Jurídica da Câmara, ele e o também vereador Jari (PSB) foram contra a votação imediata do projeto, o que ocasionou o pedido de vista.

— Não sou contra a concessão ou permissão de uso, porque isso pode melhorar os serviços prestados, mas acho importante conhecer o projeto e saber quais são as regras dessa concessão, porque, uma vez que depois que se faz a concessão ou permissão de uso de um determinado espaço, não há como modificar. Não sou contra a concessão, desde que com as regras corretas — disse o parlamentar.