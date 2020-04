Rodrigo Furtado pedirá prorrogação da CPI do caso ‘Paulinho do Raio-X’

Matéria publicada em 30 de abril de 2020, 15:52 horas

Vereador também colocará mídias que fazem parte do processo judicial á disposição dos parlamentares

Volta Redonda – O vereador Rodrigo Furtado, que preside a CPI instalada para apurar a possível existência de quebra de decoro nos fatos que envolvem o vereador Paulinho do Raio-X, vai pedir prorrogação do prazo para apresentação do relatório da comissão por 20 dias. Ele afirmou que o objetivo é ouvir o vereador afastado, que apresentou atestado médico afirmando estar sem condições de depor na primeira vez em que foi convocado, no dia 14 de março.

O depoimento de Paulinho é a última peça que falta para que a CPI apresente o seu relatório final. Rodrigo disse que, como o vereador se expressou recentemente por uma carta aberta lida na Câmara Municipal, acredita que ele já esteja em condições de depor. O atestado apresentado pelo vereador afastado vale até o dia 24 de maio, enquanto o prazo inicial da CPI termina dia 19 de maio.

– Esse é o motivo do pedido de prorrogação – disse Paulinho do Raio-X.

O parlamentar é objeto de investigação por tentativa de extorsão contra o prefeito Samuca Silva. Paulinho chegou a ser preso em flagrante, mas teve a prisão relaxada por habeas corpus concedido por um desembargador do Tribunal de Justiça e se encontra afastado da Câmara por decisão judicial.

Mídias

Furtado afirmou ainda que vai mostrar aos vereadores de Volta Redonda os vídeos que fazem parte das provas contra Paulinho do Raio-X, e também alguns dos telefonemas gravados depois que o prefeito denunciou a tentativa de extorsão ao MPRJ e obteve autorização judicial para isso. O presidente da CPI, contudo, destacou que não tem cópia de todos os áudios que fazem parte do processo judicial.