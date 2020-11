Rodrigo Furtado se reúne com presidente da OAB – VR

Matéria publicada em 24 de novembro de 2020, 19:02 horas

Volta Redonda – O vereador reeleito Rodrigo Furtado se encontrou com o presidente da OAB-VR (Ordem dos Advogados do Brasil – seccional Volta Redonda), Rodrygo Vidal Gomes Monteiro, na sede da entidade para tratar sobre propostas para a categoria. A reunião ocorreu na tarde desta terça (24). Furtado já pretende propor para o ano que vem medidas e políticas a fim de contribuir com o exercício da advocacia no município.

— Estou recomeçando essa jornada me colocando à disposição dos meus colegas advogados. Para começar, o primeiro projeto que pretendo colocar para votar na Câmara é o aumento do RPV. Nossa luta é que ele chegue em torno de 30 salários — comentou Rodrigo, logo após a reunião com o novo presidente da OAB.

O presidente da Ordem concordou com Rodrigo Furtado que o aumento do RPV é uma demanda antiga da categoria. “RPV é uma requisição de pagamento que se faz a um ente público em razão de uma dívida reconhecida por sentença judicial transitada em julgado, que possibilita à parte vitoriosa receber o crédito da condenação independentemente da expedição de precatório, em razão de seu menor valor”, resumiu o vereador.

Durante a reunião, Furtado lembrou ainda que já vinha trabalhando pela inclusão de pautas relativas à advocacia na Câmara desde o início de seu primeiro mandato.

— Logo nos primeiros anos dessa legislatura, fiz questão de acrescentar no calendário do município, através de um projeto de lei de minha autoria, o dia do advogado. E através dessa data, os bravos profissionais da justiça são homenageados e lembrados por todos — comemorou.

“Para além disso, fiz algumas leis importantes na busca de desburocratizar o sistema, facilitando a vida tanto do cidadão quanto do agente de justiça. Um exemplo importante foi o código de defesa do contribuinte. Confesso que ainda tem muito a ser feito. Mas estou só no meio dessa jornada e dependo da participação dos colegas advogados a fim de garantir a continuidade e a sedimentação desse trabalho em nome da nossa categoria”, concluiu o vereador.