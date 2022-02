Rodrigo Furtado trata com secretário estadual de Transporte sobre estrada Roma-Getulândia

Matéria publicada em 1 de fevereiro de 2022, 16:45 horas

Volta Redonda – Nesta terça, 1 o vereador Rodrigo Furtado cumpriu agenda no Palácio Guanabara, sede do governo estadual, com o secretário estadual de transporte, André Luiz Nahass. Na pauta, estava a rodovia Roma-Getulândia. E Rodrigo volta para Volta Redonda com boas notícias.

“O secretário, assim que recebeu nosso ofício, se comprometeu a investir na estrada Roma–Getulândia, que está totalmente deteriorada”, comemorou Rodrigo.

“Sabemos o trajeto serve para escoar mercadorias para o comércio além de garantir acesso ao Hospital Regional. Também é por lá que nossos munícipes passam para chegar ao litoral. Passou da hora de melhorar o lugar”, completou.