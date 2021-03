Matéria publicada em 26 de março de 2021, 17:44 horas

Volta Redonda – O vereador Rodrigo Furtado (PSC) visitou nesta sexta (26) o secretário municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco. Segundo Rodrigo, a visita serviu para estreitar o relacionamento e apresentar sugestões que podem ajudar a pasta a ampliar os serviços à população.

O vereador apresentou a Munir seu projeto “Troco Solidário”, que já se tornou lei. Resumidamente, o projeto permite que os consumidores, ao fazerem compras em estabelecimentos credenciados, destinem parte do troco a alguma entidade cadastrada de sua preferência, ou a um fundo que será distribuído entre essas mesmas entidades.

Formalizado o programa, Rodrigo explicou que os clientes poderão, voluntariamente, depositar o troco em caixas coletoras distribuídas nos estabelecimentos cadastrados ou solicitar ao caixa registrador o interesse de repassar o valor à determinada entidade. Nesta opção, a quantia estará especificada na nota fiscal da compra. Haverá também caixas coletoras em que a população poderá doar, mesmo que não tenha feito nenhuma compra.

Munir gostou do programa e afirmou que vai tentar implantar o projeto no comércio de Volta Redonda.

— A questão do Troco Solidário, já estudamos uma maneira aqui de como realizar. Vamos chamar algumas entidades, como CDL Jovem, Aciap, Sicomércio e o NAC (Núcleo de Ação Comunitária), que está sendo revitalizado também, e vamos tentar implantar no comércio de Volta Redonda – disse Munir.

Centro de Triagem

Munir também afirmou que vai colaborar com o vereador na implantação de um Centro de Triagem para ajudar o trabalho das cooperativas que atuam na coleta seletiva, permitindo uma melhor seleção de materiais recicláveis. O secretário de Ação Comunitária afirmou que vai colocar o vereador em contato como secretário municipal de Meio Ambiente, Miguel Archanjo da Rosa, para implementar suas sugestões.