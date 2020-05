Rodrigo Maia diz que Câmara deve aprovar ajuda de R$ 125 bi a estados e municípios

Matéria publicada em 4 de Maio de 2020, 21:21 horas

Votação estava marcada para esta segunda-feira, mas aprovação em primeiro turno do ‘Orçamento de Guerra’ se estendeu

Brasília – O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que os deputados devem aprovar as alterações do Senado ao texto que estabelece uma ajuda emergencial a estados e municípios para o combate à pandemia de Covid-19. O Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus (PLP 39/20) prevê a concessão de auxílio financeiro de R$ 125 bilhões aos entes federados. A votação estava marcada para esta segunda-feira(04/05), mas a aprovação em primeiro turno da PEC do Orçamento de Guerra (medidas excepcionais referentes ao Orçamento da União para enfrentar a pandemia) se estendeu e, às 21 horas desta segunda, o tema ainda não tinha entrado em pauta. As informações são da Agência Câmara de Notícias.

Na avaliação de Rodrigo Maia, os valores são quase os mesmos estabelecidos pela Câmara, o que mudou foi apenas a forma de distribuição dos recursos. Segundo ele, a votação por parte dos deputados do texto do Senado mostra que não há disputa entre as duas Casas. Maia destacou a importância do projeto para garantir recursos aos entes federados, cuja arrecadação está em queda.

Maia afirmou que a proposta é um avanço e que as mudanças feitas pelo Senado Federal, que votou a proposta no sábado (02/05) foram poucas.

— Esse pingue-pongue não interessa à sociedade: não devemos ter conflito entre Câmara e Senado. Devemos votar o texto dos senadores e pedir ao presidente [Bolsonaro] que sancione a matéria. A Câmara sinalizou o volume necessário, e o Senado concorda. A forma de distribuição que é diferente — destacou Maia.

O projeto aprovado pelos senadores prevê que a distribuição por estado seja feita em função da arrecadação do ICMS, da população, da cota no Fundo de Participação dos Estados e da contrapartida paga pela União pelas isenções fiscais relativas à exportação. Já o rateio entre os municípios será calculado dividindo os recursos por estado (excluindo o DF) usando os mesmos critérios para, então, dividir o valor estadual entre os municípios de acordo com a população de cada um.

A proposta é diferente do texto aprovado pela Câmara, que previa a ajuda por meio da recomposição nominal do ICMS e do ISS para garantir recursos no combate ao coronavírus.