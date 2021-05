Rodrigo ‘Nós do Povo’ comemora reabertura de Cras no Verde Vale

Matéria publicada em 25 de maio de 2021, 17:51 horas

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda reabre nesta quarta (26) o Cras (Centro de Referência da Assistência Social ) Walter Burger, no Verde Vale. A unidade, cuja reativação foi pedida pelo vereador Rodrigo Nós do Povo, é mais uma a voltar a funcionar neste ano de 2021.

Conforme o secretário municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco, todos os 35 CRAS estarão funcionando até o final deste ano.

Para reabertura do espaço, foram necessárias obras de revitalização e melhorias feitos em mutirão com o Projeto Social “Nós do Povo “, onde o vereador atuou antes de ser eleito, e os próprios moradores da comunidade.

Foram executadas também reformas nas salas do espaço social, auditório e área externa da unidade.

Sede de projeto



A população do bairro Verde Vale também comemora a inauguração do Centro de Convivência Sirlene Lacerda, que é sede do projeto social ‘Nós do Povo”. A sede foi construída em parceria com o governo municipal.

O vereador Rodrigo Ávila, nascido e criado na comunidade, destaca tanto a importância do CRAS, quanto a do Projeto Social Nós do Povo.

— Sempre fui usuário do Cras e reconheço a importância para as famílias nestas duas inaugurações — disse.

Apesar da pandemia, o CRAS e o Projeto Social vão voltar com todos os trabalhos, seguindo protocolos de saúde.