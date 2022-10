Rodrigo ‘Nós do Povo’ promove festa para crianças no Complexo da Vila Brasília

Matéria publicada em 13 de outubro de 2022, 14:43 horas

Volta Redonda – O vereador Rodrigo Ávila, o Rodrigo’Nós do Povo’ promoveu uma festa que reuniu mais de 3 mil pessoas no feriado em Volta Redonda. O evento aconteceu no campo de futebol do bairro Vale Verde, no Complexo de bairros da Vila Brasília. O evento teve brinquedos infláveis, almoço, pipoca, algodão doce, refrigerante, shows regionais e até bolo com direito a parabéns. Tudo de graça para os moradores.

A festa vem sendo realizada há seis anos pelo grupo Nós do Povo, junto como vereador Rodrigo ‘Nós do Povo’. Esse ano houve ainda a participação do grupo de criadores de cavalos da região, organizado por Walter Vaqueiro.

Para Rodrigo Ávila, um momento de lazer, cultura e diversão para uma comunidade carente é extremamente importante. Proporcionar essa festa, para ele, é prestigiar crianças e famílias que mais precisam é um privilégio.

– Fazemos esse trabalho há mais de meia década. Essa parceria mais uma vez foi um sucesso. As famílias de todo complexo de bairros que compõem a Vila Brasília compareceram em massa e fizeram a diferença, como acontece todo ano. Depois de uma pandemia em que ficamos sem fazer a festa, colocar mais de 3 mil pessoas em um evento, totalmente gratuito, é uma vitória. Tenho certeza de que muitas dessas crianças, jovens e adultos não têm acesso ou chance de participar de um evento assim. A parceria com o projeto e os cavaleiros contribuiu para uma festa linda e sem um incidente sequer. Só tenho a agradecer e parabenizar a todos os envolvidos – comemorou Rodrigo.