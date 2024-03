Rodrigo Pacheco diz que Congresso avaliará proposta sobre ‘deepfake’

Brasília – O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que o Congresso Nacional vai analisar as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral sobre o uso de inteligência artificial (IA) nas eleições. Entre as novidades, estão a proibição do emprego de deepfake (manipulação de áudio e vídeo); a limitação do emprego de robôs no contato com eleitores; e a responsabilização das plataformas pela não retirada de desinformação ou conteúdo com mensagens antidemocráticas ou de racismo, por exemplo. Pacheco citou o trabalh o da Comissão Temporária Interna sobre Inteligência Artificial no Brasil, que analisa um projeto (PL 2.338/2023

) sobre o tema. O senador Eduardo Gomes (PL-TO) disse que vai apresentar o relatório dele sobre a proposta até o final de abril.