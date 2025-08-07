Rotatória estratégica sela pacto político entre BM e VR

Barra Mansa – Barra Mansa e Volta Redonda deram início, nesta quinta-feira (7), aos trabalhos topográficos para a construção de uma nova rotatória na Via Sérgio Braga, em um ponto estratégico que liga os dois municípios. A intervenção, há anos solicitada por moradores e motoristas, sai do papel graças a um convênio formalizado entre os prefeitos Luiz Furlani (Barra Mansa) e Antonio Francisco Neto (Volta Redonda), em um gesto de cooperação política regional.

A divisão das responsabilidades na execução da obra revela uma articulação estratégica: Barra Mansa ficará encarregada da topografia, drenagem e asfaltamento, enquanto Volta Redonda assume a construção civil, sinalização e etapas complementares. Para o secretário de Planejamento Urbano de Barra Mansa, Eros dos Santos, o projeto é um exemplo prático dos frutos de uma gestão colaborativa. “A mobilidade urbana precisa ser pensada de forma integrada. Essa rotatória representa mais que uma obra de infraestrutura — é um símbolo de diálogo entre as cidades”, afirmou.

A presença dos secretários municipais Eros dos Santos (Planejamento Urbano, Barra Mansa) e Jerônimo Telles (Obras, Volta Redonda) no local reforça o tom político do gesto, com as administrações se antecipando às cobranças populares por fluidez no tráfego da via — uma das mais movimentadas da região. A obra, baseada em um projeto elaborado em 2015 e agora reativado, sinaliza uma reorientação das prioridades no âmbito das gestões locais, com foco em soluções conjuntas para problemas estruturais.

Com a construção da rotatória, a expectativa é reduzir os congestionamentos e ampliar a segurança viária no trecho que dá acesso ao bairro Vila Elmira, em Barra Mansa.