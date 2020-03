Samuca afirma que gravações e vídeos da extorsão estão com a polícia

Matéria publicada em 9 de março de 2020, 12:37 horas

Prefeito explica que foi ao Ministério Público assim que começaram os pedidos de dinheiro e foi orientado quanto aos procedimentos

Volta Redonda – Durante entrevista concedida à TV Rio Sul, o prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva (PSC), afirmou que todas as gravações e vídeos que serviram para dar sustentação ao processo criminal contra o vereador Paulinho do Raio-X (MDB), acusado de extorsão, estão em poder da polícia. O prefeito disse, durante a entrevista, que é apenas um instrumento nesse caso.

Ele acrescentou que a investigação e o processo ficam a cargo do Ministério Público, da Justiça e da polícia. “Confio na Justiça”, disse o prefeito.

O prefeito disse ainda que foi o vereador quem mencionou dois colegas que também seriam beneficiados com o dinheiro exigido. Ele afirmou que Paulinho do Raio-X foi o único que o procurou para fazer a extorsão.

– Tenho uma relação de respeito com a Câmara Municipal. Esse vereador foi o único a me procurar pedindo vantagens – disse o prefeito. Ainda de acordo com Samuca, foi Paulinho quem afirmou que outros dois vereadores receberiam parte do dinheiro.

Sobre as gravações e vídeos sobre o assunto, o prefeito informou que, assim que começaram os contatos exigindo dinheiro, procurou o Ministério Público. A partir daí, foi orientado por eles e pela polícia, que o orientaram sobre como coletar as provas.