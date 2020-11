Samuca afirma que ‘Lei do Aço’ vai acelerar Polo Metalmecânico

Matéria publicada em 25 de novembro de 2020, 18:34 horas

Prefeito lembra que trabalho a favor da redução do ICMS foi fruto de iniciativa da Prefeitura de Volta Redonda

Volta Redonda – O prefeito Samuca Silva (PSC) afirmou que a regulamentação da “Lei do Aço” pelo governo estadual vai acelerar os investimentos das sete empresas do setor que firmaram Termo de Compromisso para se instalarem em Volta Redonda. Samuca lembrou ainda que o trabalho para criar a lei que coloca o ICMS cobrado sobre produtos da cadeia produtiva do aço no Estado do Rio no mesmo patamar dos estados vizinhos foi fruto de um trabalho iniciado em seu governo. O projeto para a implantação do Polo Metalmecânico em Volta Redonda começou a ser idealizado em 2017, em uma reunião entre a prefeitura e a Companhia Siderúrgica Nacional.

– Desde o início de 2017, trabalhamos com afinco para que essa equalização de ICMS ocorresse. Primeiro, ela foi feita por decreto, mas depois, por segurança jurídica, foi feito um projeto de lei, de autoria do deputado estadual Gustavo Tutuca, que foi aprovado na Assembleia Legislativa do Estado do Rio. Agora, o governador em exercício Cláudio Castro vai regulamentar essa lei, o que será bom para todo o Estado do Rio, mas será mais importante ainda para nossa região e especialmente para Volta Redonda, que fez o dever de casa e tem locais já definidos para essas sete empresas que virão para a cidade, gerando cerca de 3.500 empregos no setor industrial – afirmou.

A lei prevê regime diferenciado de tributações para indústrias do setor metalmecânico, igualando às condições tributárias do setor com estados concorrentes, como Minas Gerais e São Paulo, o que torna o Rio de Janeiro vantajoso para o beneficiamento do aço. O objetivo é atrair empresas que já comercializam com indústrias locais, como a CSN (Companhia Siderúrgica Nacional), sabendo que essa proximidade gera diminuição nos custos da produção.

Samuca considera a regulamentação da Lei do Aço um passo decisivo para que as empresas concretizem sua instalação em Volta Redonda. Segundo ele, com a mudança na alíquota do ICMS, essas empresas poderão aproveitar a localização privilegiada de Volta Redonda e seu acesso a transporte rodoviário e ferroviário, além da mão de obra especializada em metalurgia existente na cidade.

– Sempre disse que Volta Redonda poderá falar em dois momentos: antes e depois do Polo Metalmecânico. A população vai saber que eu não estava exagerando nem mentindo. Será um grande passo para a cidade – disse Samuca.

O Polo Metalmecânico será implantado no bairro Roma, com fácil acesso a uma das principais rodovias federais do país, a Rodovia Presidente Dutra (BR-116). A área possui terrenos de com três a 20 mil metros quadrados.

No dia 18 de outubro de 2018 foi assinado o documento que deu base à criação do Polo Metalmecânico. Na ocasião, o presidente do Conselho Administrativo da CSN, Benjamin Steinbruch, afirmou que o Polo Metalmecânico vai integrar Volta Redonda com outros municípios e beneficiará toda a região: “( o Polo Metalmecânico) É resultado do desejo de crescimento industrial e de geração de emprego”, disse Steinbruch em outubro de 2018.