Samuca agradece manifestações de apoio, mas nega pensar em reeleição no momento

Matéria publicada em 27 de julho de 2020, 19:20 horas

Prefeito concede entrevista exclusiva ao DIÁRIO DO VALE e reafirma foco no combate à pandemia de Covid-19

Em entrevista exclusiva, o prefeito Samuca Silva reafirmou a disposição de ficar fora da disputa pela reeleição, como forma de focar seus esforços no combate à pandemia da Covid-19. No entanto, o prefeito também deixou claro que seu grupo terá candidato, para combater pessoas que, segundo ele, apresentam fakes como solução para vencer a pandemia.

DIÁRIO DO VALE: O senhor anunciou que não pretendia disputar a reeleição para se dedicar ao combate à pandemia de Covid-19. No entanto, houve o adiamento para novembro, e as principais providências de combate ao novo coronavírus, como criação de mais leitos clínicos e de UTI, parecem já ter sido tomadas. Existe chance de o senhor retomar a candidatura?

Samuca Silva: No último mês recebi diversas demonstrações da população pedindo para que eu pudesse reconsiderar minha decisão e disputasse a reeleição. Mas hoje não estou pensando nisso. Não há tempo, diante de uma pandemia sem precedentes, para se falar de política, preparar uma pré-campanha. Como informei, preciso concentrar todas as energias no combate a pandemia, conseguindo assim aumentar o número de leitos, preparar a rede de saúde e realizar uma gestão a frente da prefeitura de forma profissional, preparando a cidade para o pós-covid e a recuperação econômica. O momento é ter capacidade de gestão para gerir a crise gerada pela pandemia. O tempo dirá sobre decisões.

DV: O cenário eleitoral em Volta Redonda começa a se definir, com algumas pré-candidaturas já assumidas. O senhor afirmou que trabalha com pesquisas. Seu grupo político vai aproveitar o adiamento das eleições para avaliar mais pesquisas e definir candidaturas ou já existem opções alinhavadas?

Samuca: Não podemos deixar que destruam a cidade de novo. Nosso governo terá candidato e isso eu deixei claro. Vamos defender o legado de gestão eficiente, de luta por um transporte público de qualidade, do Tarifa Comercial Zero, do aumento de vaga em creche, do Hospital do Idoso, da Rodovia do Contorno, do Restaurante Popular, e outras medidas. Estamos terminando com o RPA, convocamos quase dois mil concursados, estruturamos carreiras, entre tantas outras medidas. Vamos ter candidato baseado em pesquisas. O nível apresentado até aqui de alguns pré-candidatos me deixa preocupado quanto a deixar a gestão com pessoas que só apresentam fakes como solução para vencer a pandemia. Me preocupo com o futuro de Volta Redonda.

DV: Como está o relacionamento com a Câmara Municipal? O grupo de apoio ao governo se mantém majoritário?

Samuca: O relacionamento com a Câmara de Vereadores é institucional e de muito respeito. Tanto que há vetos a projetos, derrubadas de veto, centenas de requerimentos e indicações, entre outros. Temos, na nossa base, a maioria. Mas dialogamos com todos que queiram o bem da cidade.

DV: Há possibilidades concretas de que vacinas contra a Covid-19 cheguem ainda no primeiro semestre de 2021. Isso permitiria o retorno á normalidade?

Samuca: Acredito que vamos viver um novo normal. A vida, como era antes, não vai retornar. A vacina deve ficar só pro próximo ano. Então por isso peço a população para manter as medidas de segurança, o grupo de risco ficar em casa, as pessoas usarem máscara e evitarem aglomerações. Todos nós somos responsáveis nessa guerra. Chegamos no Brasil a 87 mil mortes em um momento de restrições, imagina agora com a flexibilização. Estamos controlando o vírus. Me lembro de Santa Catarina, que era referência e hoje beira 100% de leitos ocupados. Volta Redonda está fazendo um trabalho excepcional até aqui.

DV: O senhor acredita que os leitos com capacidade de atendimento a doenças que afetam o sistema respiratório devem ser mantidos em funcionamento, mesmo quando a Covid-19 ficar sob controle?

Samuca: O vírus está sob controle. E esses leitos que criamos ficam para a cidade. Passada a pandemia, com a vacina sendo aplicada na população, esses leitos serão transferidos para outras doenças. Enquanto isso, não podemos abaixar a guarda.